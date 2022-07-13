Угорщина оголосила надзвичайну ситуацію в енергетиці

Керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш у середу оголосив про запровадження надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.

Угорський прем’єр Віктор Орбан у середу зібрав позачергове засідання уряду для обговорення "європейської енергетичної кризи". На ньому було ухвалене рішення запровадити надзвичайну ситуацію.

За словами Гуйяша, стало зрозуміло, що для опалювального сезону в Європі не вистачить природного газу, тому уряд ухвалив план із семи пунктів, який набуде чинності з серпня. За його словами, угорські газові сховища заповнені на 44%, чого вистачить на чверть року.

Метою надзвичайної ситуації, за його словами, є "підготовка до енергетичної кризи, зміцнення енергетичної безпеки та захист від зменшення комунальних послуг на тлі подальшого зростання цін на енергоносії".

План уряду Угорщини передбачає, що:

Угорщина збільшить видобуток газу з 1,5 млрд до 2 млрд кубометрів;

уряд уповноважив главу МЗС Петера Сійярто домовитися про постачання додаткових запасів газу;

уряд заборонить експорт енергоносіїв і дров;

уряд до кінця року значно збільшить видобуток бурого вугілля й антрациту;

блоки електростанції "Матра" мають бути перезапущені якомога швидше;

уряд ініціює продовження режиму роботи АЕС "Пакш";

із 1 серпня знижена ціна на газ та електроенергію діятиме лише до середнього рівня споживання угорського домогосподарства, а за межами цього обсягу буде діяти ринкова ціна. Водночас, за словами Гергея Гуйяша, це положення не буде поширюватися на трьох чвертей домогосподарств.

Керівник адміністрації угорського прем’єра не виключив, що уряд готується до можливих аварійних відключень. Це може статися, коли газ повністю припиниться, але поки про це не варто говорити, вважає Гуйяш.

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Нагадаємо, наприкінці травня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про надзвичайний стан через війну в Україні.

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