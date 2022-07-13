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Венгрия объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике

"Европейская правда"Среда, 13 июля 2022, 18:45
PIXABAY.COM

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в среду объявил о введении чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.

Венгерский премьер Виктор Орбан в среду собрал внеочередное заседание правительства по обсуждению "европейского энергетического кризиса". На нем было принято решение о введении чрезвычайной ситуации.

По словам Гуйяша, стало ясно, что для отопительного сезона в Европе не хватит природного газа, поэтому правительство приняло план из семи пунктов, который вступит в силу с августа. По его словам, венгерские газовые хранилища заполнены на 44%, чего хватит четверти года.

Цель чрезвычайной ситуации, по его словам, - "подготовка к энергетическому кризису, укрепление энергетической безопасности и защита от уменьшения коммунальных услуг на фоне дальнейшего роста цен на энергоносители".

Глава администрации венгерского премьера не исключил, что правительство готовится к возможным аварийным отключениям. Это может произойти, когда поставки газа полностью прекратятся, но пока об этом говорить не стоит, считает Гуйяш.

Напомним, в конце мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о чрезвычайном положении из-за войны в Украине.

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Темы: Венгрияэнергетикакризис
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