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Посол ЄС: Призначення голови САП – технічно найпростіша вимога Єврокомісії до України

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 19:04
Посол ЄС: Призначення голови САП – технічно найпростіша вимога Єврокомісії до України
САП

Призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) – це "технічно найпростіша" з рекомендацій ЄС, і в Брюсселі чекають на подальші кроки української влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Ще в грудні завершила роботу комісія з призначення САП. Тож дійсно, якщо запитати мене, що технічно найпростіше з цього списку (рекомендацій ЄС), то це точно має бути цей пункт. Чекаємо на подальші кроки української влади", – сказав він.

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Водночас на запитання про те, наскільки це критично для України та підтримки України Євросоюзом, посол зазначив, що не хотів би встановлювати зв'язок між допомогою ЄС та конкретними кроками.

"Я не хотів би проводити такий зв'язок, на який ви натякаєте в запитанні. Я не хочу встановлювати такий зв'язок між допомогою ЄС та конкретними кроками. Ми не хочемо і не повинні діяти з нашими українськими колегами так, що "якщо ви цього не зробите – цієї допомоги не буде". Ні, це не спосіб нашої співпраці", – наголосив Маасікас.

Як відомо, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у виступі в Верховній раді 1 липня закликала якнайшвидше призначити керівника САП.

Меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

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Теми: Антикорупційна прокуратурапрокуратураЄСреформи
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