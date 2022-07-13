Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол ЄС: Призначення голови САП – технічно найпростіша вимога Єврокомісії до України

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 19:04
САП

Призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) – це "технічно найпростіша" з рекомендацій ЄС, і в Брюсселі чекають на подальші кроки української влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Ще в грудні завершила роботу комісія з призначення САП. Тож дійсно, якщо запитати мене, що технічно найпростіше з цього списку (рекомендацій ЄС), то це точно має бути цей пункт. Чекаємо на подальші кроки української влади", – сказав він.

Водночас на запитання про те, наскільки це критично для України та підтримки України Євросоюзом, посол зазначив, що не хотів би встановлювати зв'язок між допомогою ЄС та конкретними кроками.

"Я не хотів би проводити такий зв'язок, на який ви натякаєте в запитанні. Я не хочу встановлювати такий зв'язок між допомогою ЄС та конкретними кроками. Ми не хочемо і не повинні діяти з нашими українськими колегами так, що "якщо ви цього не зробите – цієї допомоги не буде". Ні, це не спосіб нашої співпраці", – наголосив Маасікас.

Як відомо, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у виступі в Верховній раді 1 липня закликала якнайшвидше призначити керівника САП.

ВІДЕО ДНЯ

Меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Читайте також: САП і не лише: що із заяв конгресвумен Спартц має почути Київ, попри конфлікт із нею.

Теми: Антикорупційна прокуратурапрокуратураЄСреформи
Головне сьогодні

Кремль наказав формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні – військові експерти

ЗСУ завдали ударів по пунктах управління і посадковому майданчику ворога

Зеленський змінив голову Чернівецької області

У Стамбулі домовилися створити координаційний центр вивезення зерна – Міноборони Туреччини

Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР

Українські бійці відбили штурм росіян на Харківщині та Бахмутському напрямку – Генштаб

Усі новини...
Антикорупційна прокуратура
Справа Роттердам+: як відсутність керівника САП грає на руку корупціонерам
Публічні службовці вивезли через кордон незаконно отриманої готівки на $5 мільйонів – НАЗК
"Ваші реформи – це питання нашої довіри до вас": як громадськість боролася за кандидатство в ЄС
Останні новини
06:08
З Донбасу до Львова вирушить евакуаційний потяг
05:10
У Миколаєві лунають потужні вибухи – мер
04:12
Кремль наказав формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні – військові експерти
03:17
Зеленський відзначив державними нагородами ще 136 військових
02:18
Ворог знову переформовував корабельне угруповання – ОК "Південь"
01:42
ЗСУ завдали ударів по пунктах управління і посадковому майданчику ворога
01:16
Прем'єр Чехії: нема шансів, що газ буде в сьомому пакеті санкцій ЄС
00:58
відеоОкупанти обстріляли з "Урагану" Бахмут: є загиблий і 5 поранених
00:38
Сумщина: ворог обстрілював громади з РСЗВ і мінометів
00:20
ЄС не визнаватиме паспорти, які режим Путіна роздаватиме українцям
Усі новини...