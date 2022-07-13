Посол ЕС: Назначение главы САП – технически самое простое требование Еврокомиссии к Украине

Назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – это "технически самая простая" из рекомендаций ЕС, и в Брюсселе ждут дальнейших шагов украинской власти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Інтерфакс-Україна" рассказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Еще в декабре завершила работу комиссия по назначению САП. Так что действительно, если спросить меня, что технически проще всего из этого списка (рекомендаций ЕС), то это точно должен быть этот пункт. Ждем дальнейших шагов украинской власти", – сказал он.

В то же время на вопрос о том, насколько это критично для Украины и поддержки Украины Евросоюзом, посол отметил, что не хотел бы устанавливать связь между помощью ЕС и конкретными шагами.

"Я не хотел бы проводить такую ​​связь, на которую вы намекаете в вопросе. Я не хочу устанавливать такую ​​связь между помощью ЕС и конкретными шагами. Мы не хотим и не должны действовать с нашими украинскими коллегами так, что "если вы этого не сделаете – этой помощи не будет". Нет, это не способ нашего сотрудничества", – подчеркнул Маасикас.

Для сохранения статуса кандидата на вступление в ЕС Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП и провести конкурс на главу НАБУ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выступлении в Верховной раде 1 июля призвала как можно скорее назначить руководителя САП.

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Меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривал избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

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