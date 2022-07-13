Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські бійці відбили штурм росіян на Харківщині та Бахмутському напрямку – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 13 липня 2022, 19:35
Українські бійці відбили штурм росіян на Харківщині та Бахмутському напрямку – Генштаб
фото: Генштаб

Українські захисники відбили спробу штурму росіян в напрямку Дементіївки Харківської області та низку спроб окупантів просунутися на Бахмутському напрямку. 

Джерело: Генштаб

Деталі: На Сіверському напрямку противник намагається посилити контррозвідувальну діяльність у прикордонних районах Курської області.

Реклама:

Обстріляв із мінометів райони населених пунктів Вовківка, Волфине та Покровка Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні просування українських військ.

Вже вкотре українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку Дементіївки.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі противник поповнює запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат особового складу та військової техніки.

Російські окупанти обстрілювали райони Харкова та області. Завдали удару парою вертольотів Ка-52 поблизу Верхнього Салтова та Петрівки.

На Слов’янському напрямку ворог здійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та РСЗВ по населеним пунктам. Завдав авіаудару поблизу Мазанівки.

Українські захисники успішно відбили штурмові дії  ворога у напрямках Іванівки та Долина, окупантів відігнали назад.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії та мінометів місцеві населені пункти. Авіаційні удари зафіксовано біля Спірного.

На Бахмутському напрямку окупанти стріляли із ствольної та реактивної артилерії. Завдали авіаудару неподалік Вершини.

Всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини українські воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли.

Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжив обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, щоправда з меншою інтенсивністю.

Також росіяни завдали авіаударів неподалік Малих Щербаків, Малої Токмачки, Кам’янського та Новомихайлівки. Окупанти вели повітряну розвідку БпЛА поблизу Новопрокопівки і Малої Токмачки.

На Південнобузькому напрямку війська агресора здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії. Також ворог вів повітряну розвідку БпЛА.

В Акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує 4 носії високоточної зброї.

У Генштабі відзнають, що подекуди втрати росіян перевищують показники комплектування – це впливає на загальний морально-психологічний стан і окупанти відмовляються у подальшій участі у бойових діях проти України.

Відтак, доходить до того, що російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля.

Теми: війнаГенштабокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Чорнобаївка і не тільки: військові розповіли про "гарячу" ніч на півдні
Захисники України під час війни повинні здавати зразки ДНК – МВС
ЗМІ дізналися ім’я третього американця, якого взяли в російський полон в Україні
Окупанти виходять на українські блокпости на Луганщині, шукають слабкі місця – Гайдай
Останні новини
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: