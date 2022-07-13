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Українські бійці відбили штурм росіян на Харківщині та Бахмутському напрямку – Генштаб

Мазуренко Альона Середа, 13 липня 2022, 19:35
фото: Генштаб

Українські захисники відбили спробу штурму росіян в напрямку Дементіївки Харківської області та низку спроб окупантів просунутися на Бахмутському напрямку. 

Джерело: Генштаб

Деталі: На Сіверському напрямку противник намагається посилити контррозвідувальну діяльність у прикордонних районах Курської області.

Обстріляв із мінометів райони населених пунктів Вовківка, Волфине та Покровка Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні просування українських військ.

Вже вкотре українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку Дементіївки.

Наразі противник поповнює запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат особового складу та військової техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Російські окупанти обстрілювали райони Харкова та області. Завдали удару парою вертольотів Ка-52 поблизу Верхнього Салтова та Петрівки.

На Слов’янському напрямку ворог здійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та РСЗВ по населеним пунктам. Завдав авіаудару поблизу Мазанівки.

Українські захисники успішно відбили штурмові дії  ворога у напрямках Іванівки та Долина, окупантів відігнали назад.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії та мінометів місцеві населені пункти. Авіаційні удари зафіксовано біля Спірного.

На Бахмутському напрямку окупанти стріляли із ствольної та реактивної артилерії. Завдали авіаудару неподалік Вершини.

Всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини українські воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли.

Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжив обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, щоправда з меншою інтенсивністю.

Також росіяни завдали авіаударів неподалік Малих Щербаків, Малої Токмачки, Кам’янського та Новомихайлівки. Окупанти вели повітряну розвідку БпЛА поблизу Новопрокопівки і Малої Токмачки.

На Південнобузькому напрямку війська агресора здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії. Також ворог вів повітряну розвідку БпЛА.

В Акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує 4 носії високоточної зброї.

У Генштабі відзнають, що подекуди втрати росіян перевищують показники комплектування – це впливає на загальний морально-психологічний стан і окупанти відмовляються у подальшій участі у бойових діях проти України.

Відтак, доходить до того, що російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля.

Теми: війнаГенштабокупаціяРосія
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