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Украинские бойцы отразили штурм россиян на Харьковщине и Бахмутском направлении – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 13 июля 2022, 19:35
Украинские бойцы отразили штурм россиян на Харьковщине и Бахмутском направлении – Генштаб
фото: Генштаб

Украинские защитники отбили попытку штурма россиян в направлении Дементиевки Харьковской области и ряд попыток оккупантов продвинуться на Бахмутском направлении.

Источник: Генштаб

Детали: На Северском направлении противник пытается усилить контрразведывательную деятельность в приграничных районах Курской области.

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Обстрелял из минометов районы населенных пунктов Волковка, Волфин и Покровка Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск.

В который раз украинские воины отбили вражеский штурм в направлении Дементиевки.

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В настоящее время противник пополняет запасы и пытается доукомплектовать подразделения, понесшие потери личного состава и военной техники.

Российские оккупанты обстреливали районы Харькова и области. Нанесли удар парой вертолетов Ка-52 вблизи Верхнего Салтова и Петровки.

На Славянском направлении враг производит огненное поражение из ствольной артиллерии и РСЗО по населенным пунктам. Нанес авиаудар вблизи Мазановки.

Украинские защитники успешно отразили штурмовые действия врага в направлениях Ивановки и Долины, оккупантов отогнали назад.

На Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии и минометов местные населенные пункты. Авиационные удары зафиксированы у Спирного.

На Бахмутском направлении оккупанты стреляли из ствольной и реактивной артиллерии. Нанесли авиаудар возле Вершины.

Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины украинские воины точным огнем свели на нет, оккупанты, с потерями, отошли.

Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, правда, с меньшей интенсивностью.

Также россияне нанесли авиаудары неподалеку от Малых Щербаков, Малой Токмачки, Каменского и Новомихайловки. Оккупанты вели воздушную разведку БпЛА вблизи Новопрокоповки и Малой Токмачки.

На Южнобужском направлении войска агрессора совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Также враг вел воздушную разведку БПЛА.

В Акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает 4 носителя высокоточного оружия.

В Генштабе отмечают, что порой потери россиян превышают показатели комплектования – это влияет на общее морально-психологическое состояние и оккупанты отказываются в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины.

Следовательно, доходит до того, что российское командование применяет к подчиненным физическое насилие.

Темы: войнаГенштабоккупацияРосcия
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