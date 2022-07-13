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ЗМІ дізналися ім’я третього американця, якого взяли в російський полон в Україні

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 19:23
Скриншот відео YouTube

Третім громадянином США, якого взяли в полон проросійські бойовики під час воєнних дій в Україні, є 35-річний Суеді Мурекезі – він не брав участі в бойових діях і був захоплений через нібито участь у проукраїнських мітингах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Родичі Мурекезі стверджують, що той ще у 2020 році через бізнес переїхав до Херсона, нині окупованого російськими силами, і був заарештований за фальшивими звинуваченнями в участі в мітингах на підтримку України.

За словами брата затриманого американця Седе Мурекезі, чоловік зателефонував йому вранці 7 липня і повідомив, що перебуває у в’язниці Донецька там, де утримують інших двох американців – Александра Дрюке і Енді Г’юна.

"Вони (бойовики) використовують його як пішака у своїх пропагандистських цілях", – стверджує Седе. Він каже, що непокоїться через його здоров’я.

Своєю чергою друзі Мурекезі з Херсона на умовах анонімності розповіли, що чоловік зник до 8 липня. Перед тим він попередив, що збирається пошукати паливо для свого авто. Через два дні його побачили на відео в пропагандистських Telegram-каналах.

У Державному департаменті США заявили, що їм "відомо про повідомлення" щодо затримання Мурекезі, але відмовилися від подальших коментарів "з міркувань приватності". Сім’я Мурекезі каже, що перебуває на щоденному зв’язку з відомством щодо ситуації з чоловіком.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в червні речник Державного департаменту заявив, що Сполучені Штати мають інформацію про трьох американських добровольців, які зникли під час бойових дій в Україні.

Він додав, що відомство перебуває на зв’язку з рідними двох американців, про зникнення яких в Україні стало відомо раніше – 39-річного Александра Дрюке і 27-річного Енді Г’юна, які потрапили в полон на Харківщині.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Росія "не може нічого гарантувати" щодо долі громадян США, які воювали на боці України і потрапили в полон, та наполягає, що на них не поширюються положення Женевських конвенцій.

Теми: СШАполоненівійнаРосія
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