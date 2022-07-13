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СМИ узнали имя третьего американца, которого взяли в плен в Украине

"Европейская правда"Среда, 13 июля 2022, 19:23
СМИ узнали имя третьего американца, которого взяли в плен в Украине
Скриншот видео YouTube

Третьим гражданином США, которого взяли в плен пророссийские боевики во время военных действий в Украине, является 35-летний Суэди Мурекези – он не участвовал в боевых действиях и был захвачен из-за якобы участия в проукраинских митингах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Родственники Мурекези утверждают, что тот еще в 2020 году из-за бизнеса переехал в Херсон, ныне оккупированный российскими силами, и был арестован по фальшивым обвинениям в участии в митингах в поддержку Украины.

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По словам брата задержанного американца Седе Мурекези, мужчина позвонил ему утром 7 июля и сообщил, что находится в тюрьме Донецка там, где содержатся два других американца – Александр Дрюке и Энди Хьюн.

"Они (боевики) используют его как пешку в своих пропагандистских целях", – утверждает Седе. Он говорит, что беспокоится из-за его здоровья.

В свою очередь друзья Мурекези из Херсона на условиях анонимности рассказали, что мужчина исчез до 8 июля. Прежде он предупредил, что собирается поискать топливо для своего авто. Два дня спустя его увидели на видео в пропагандистских Telegram-каналах.

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В Государственном департаменте США заявили, что им "известно о сообщениях" о задержании Мурекези, но отказались от дальнейших комментариев "из соображений конфиденциальности". Семья Мурекези говорит, что находится на ежедневной связи с ведомством по ситуации с ним.

Напомним, в июне представитель Государственного департамента заявил, что Соединенные Штаты располагают информацией о трех американских добровольцах, пропавших во время боевых действий в Украине.

Он добавил, что ведомство находится на связи с родными двух американцев, об исчезновении которых в Украине стало известно ранее – 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюна, попавших в плен на Харьковщине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "не может ничего гарантировать" относительно судьбы граждан США, воевавших на стороне Украины и попавших в плен, и настаивает, что на них не распространяются положения Женевских конвенций.

Темы: СШАпленныевойнаРосcия
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