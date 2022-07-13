Кількість претендентів на посаду Джонсона скоротилася до шести
Шестеро претендентів на посаду лідера Консервативної партії вийшли в наступний тур виборів після першого етапу голосування в середу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив голова процедурного Комітету 1922 року сер Грем Бреді.
Більше 30 голосів депутатів Консервативної партії, необхідних для участі в наступному турі, набрали:
- колишній міністр із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (40 голосів);
- генеральна прокурорка Суелла Браверман (32);
- молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (67);
- колишній міністр фінансів Ріші Сунак (88);
- міністерка закордонних справ Ліз Трасс (50);
- голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат (37).
Натомість ексміністр закордонних справ Джеремі Хант і чинний міністр фінансів Надхім Захаві не набрали достатньої кількості голосів й більше участі у виборах брати не будуть.
Подальші раунди голосування відбудуться протягом кількох наступних днів, щоб скоротити кількість кандидатів до двох.
Потім близько 160 000 членів Консервативної партії виберуть між двома фіналістами, а переможця має бути оголошено 5 вересня.
Більше про кандидатів читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.
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