Кількість претендентів на посаду Джонсона скоротилася до шести

Шестеро претендентів на посаду лідера Консервативної партії вийшли в наступний тур виборів після першого етапу голосування в середу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив голова процедурного Комітету 1922 року сер Грем Бреді.

Більше 30 голосів депутатів Консервативної партії, необхідних для участі в наступному турі, набрали:

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колишній міністр із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (40 голосів);

генеральна прокурорка Суелла Браверман (32);

молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (67);

колишній міністр фінансів Ріші Сунак (88);

міністерка закордонних справ Ліз Трасс (50);

голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат (37).

Натомість ексміністр закордонних справ Джеремі Хант і чинний міністр фінансів Надхім Захаві не набрали достатньої кількості голосів й більше участі у виборах брати не будуть.

Подальші раунди голосування відбудуться протягом кількох наступних днів, щоб скоротити кількість кандидатів до двох.

Потім близько 160 000 членів Консервативної партії виберуть між двома фіналістами, а переможця має бути оголошено 5 вересня.

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