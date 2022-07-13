Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість претендентів на посаду Джонсона скоротилася до шести

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 20:20
getty images

Шестеро претендентів на посаду лідера Консервативної партії вийшли в наступний тур виборів після першого етапу голосування в середу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив голова процедурного Комітету 1922 року сер Грем Бреді.

Більше 30 голосів депутатів Консервативної партії, необхідних для участі в наступному турі, набрали:

  • колишній міністр із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (40 голосів);
  • генеральна прокурорка Суелла Браверман (32);
  • молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (67);
  • колишній міністр фінансів Ріші Сунак (88);
  • міністерка закордонних справ Ліз Трасс (50);
  • голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат (37).

Натомість ексміністр закордонних справ Джеремі Хант і чинний міністр фінансів Надхім Захаві не набрали достатньої кількості голосів й більше участі у виборах брати не будуть.

Подальші раунди голосування відбудуться протягом кількох наступних днів, щоб скоротити кількість кандидатів до двох.

Потім близько 160 000 членів Консервативної партії виберуть між двома фіналістами, а переможця має бути оголошено 5 вересня.

Більше про кандидатів читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться також відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?, а також читайте: Борис до жовтня: що змінить для України та чому станеться відставка прем'єра Джонсона.

Теми: Борис ДжонсонВелика Британія
Головне сьогодні

Кремль наказав формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні – військові експерти

ЗСУ завдали ударів по пунктах управління і посадковому майданчику ворога

Зеленський змінив голову Чернівецької області

У Стамбулі домовилися створити координаційний центр вивезення зерна – Міноборони Туреччини

Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР

Українські бійці відбили штурм росіян на Харківщині та Бахмутському напрямку – Генштаб

Усі новини...
Борис Джонсон
Підтримка України Сполученим Королівством завжди залишатиметься сильною
У Росії звинуватили Джонсона в ударах по "мирних територіях РФ"
Після відставки Джонсона в Ірландії закликали Британію відмовитися від зміни угоди про Brexit
Останні новини
06:08
З Донбасу до Львова вирушить евакуаційний потяг
05:10
У Миколаєві лунають потужні вибухи – мер
04:12
Кремль наказав формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні – військові експерти
03:17
Зеленський відзначив державними нагородами ще 136 військових
02:18
Ворог знову переформовував корабельне угруповання – ОК "Південь"
01:42
ЗСУ завдали ударів по пунктах управління і посадковому майданчику ворога
01:16
Прем'єр Чехії: нема шансів, що газ буде в сьомому пакеті санкцій ЄС
00:58
відеоОкупанти обстріляли з "Урагану" Бахмут: є загиблий і 5 поранених
00:38
Сумщина: ворог обстрілював громади з РСЗВ і мінометів
00:20
ЄС не визнаватиме паспорти, які режим Путіна роздаватиме українцям
Усі новини...