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Число претендентов на должность Джонсона сократилось до шести

"Европейская правда"Среда, 13 июля 2022, 20:20
Число претендентов на должность Джонсона сократилось до шести
getty images

Шесть претендентов на пост лидера Консервативной партии вышли в следующий тур выборов после первого этапа голосования в среду.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил председатель процедурного Комитета 1922 сэр Грэм Брэди.

Более 30 голосов депутатов Консервативной партии, необходимых для участия в следующем туре, набрали:

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  • бывший министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох (40 голосов);
  • генеральный прокурор Суэлла Браверман (32);
  • младшая министр по торговой политике Пенни Мордонт (67);
  • бывший министр финансов Риши Сунак (88);
  • министр иностранных дел Лиз Трасс (50);
  • председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат (37).

В то же время эксминистр иностранных дел Джереми Хант и действующий министр финансов Надхим Захави не набрали достаточного количества голосов и больше в выборах участвовать не будут.

Последующие раунды голосования состоятся в течение нескольких следующих дней, чтобы сократить количество кандидатов до двух.

Затем около 160 000 членов Консервативной партии выберут между двумя финалистами, а победитель должен быть объявлен 5 сентября.

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Больше о кандидатах читайте в статье: После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании.

Смотрите также видео ЕвроПравды: Отставка Бориса Джонсона: последствия для Украины. Кто его заменит? Что это изменит?, а также читайте: Борис до октября: что изменит для Украины и почему произойдет отставка премьера Джонсона.

Темы: Борис ДжонсонВеликобритания
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