Число претендентов на должность Джонсона сократилось до шести

Шесть претендентов на пост лидера Консервативной партии вышли в следующий тур выборов после первого этапа голосования в среду.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил председатель процедурного Комитета 1922 сэр Грэм Брэди.

Более 30 голосов депутатов Консервативной партии, необходимых для участия в следующем туре, набрали:

бывший министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох (40 голосов);

генеральный прокурор Суэлла Браверман (32);

младшая министр по торговой политике Пенни Мордонт (67);

бывший министр финансов Риши Сунак (88);

министр иностранных дел Лиз Трасс (50);

председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат (37).

В то же время эксминистр иностранных дел Джереми Хант и действующий министр финансов Надхим Захави не набрали достаточного количества голосов и больше в выборах участвовать не будут.

Последующие раунды голосования состоятся в течение нескольких следующих дней, чтобы сократить количество кандидатов до двух.

Затем около 160 000 членов Консервативной партии выберут между двумя финалистами, а победитель должен быть объявлен 5 сентября.

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