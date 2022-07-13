Число претендентов на должность Джонсона сократилось до шести
Шесть претендентов на пост лидера Консервативной партии вышли в следующий тур выборов после первого этапа голосования в среду.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил председатель процедурного Комитета 1922 сэр Грэм Брэди.
Более 30 голосов депутатов Консервативной партии, необходимых для участия в следующем туре, набрали:
- бывший министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох (40 голосов);
- генеральный прокурор Суэлла Браверман (32);
- младшая министр по торговой политике Пенни Мордонт (67);
- бывший министр финансов Риши Сунак (88);
- министр иностранных дел Лиз Трасс (50);
- председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат (37).
В то же время эксминистр иностранных дел Джереми Хант и действующий министр финансов Надхим Захави не набрали достаточного количества голосов и больше в выборах участвовать не будут.
Последующие раунды голосования состоятся в течение нескольких следующих дней, чтобы сократить количество кандидатов до двух.
Затем около 160 000 членов Консервативной партии выберут между двумя финалистами, а победитель должен быть объявлен 5 сентября.
Больше о кандидатах читайте в статье: После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании.
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