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Трюдо назвав "дуже важким" рішення передати турбіну для "Північного потоку"

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 20:27
ТРЮДО, ФОТО GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у середу назвав "дуже важким" рішення зробити санкційний виняток для того, щоб повернути відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік".

Заяву Трюдо цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Санкції спрямовані проти Путіна та його помічників і не призначені для завдання шкоди нашим союзникам та їх населенню", - сказав Трюдо.

Він додав, що Оттава продовжуватиме "беззастережно" підтримувати Україну.

Світовий Конгрес Українців, організація української діаспори, подала у Канаді судовий позов у зв’язку з рішенням уряду передати після обслуговування турбіну Siemens для "Північного потоку", попри санкції. 

Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади.

В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.

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Читайте також: Найбільша поступка Путіну: як Німеччина та Канада не встояли перед шантажем РФ.

Теми: Північний потік-2Канада
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