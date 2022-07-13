Трюдо назвал "очень трудным" решение передать турбину для "Северного потока"
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду назвал "очень трудным" решение сделать санкционное исключение для того, чтобы вернуть отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток".
Заявление Трюдо цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
"Санкции направлены против Путина и его помощников и не предназначены для причинения вреда нашим союзникам и их населению", - сказал Трюдо.
Он добавил, что Оттава будет продолжать "безоговорочно" поддерживать Украину.
Всемирный Конгресс Украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск в связи с решением правительства передать после обслуживания турбину Siemens для "Северного потока", несмотря на санкции.
Напомним, Украина призвала Канаду не поддаваться шантажу Кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады.
В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода.
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