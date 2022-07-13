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В ООН анонсували "позитивні" підсумки переговорів у Стамбулі щодо зерна

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 20:46
В ООН анонсували позитивні підсумки переговорів у Стамбулі щодо зерна
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Генсек ООН Антоніу Гутерреш у середу в 21:00 за київським часом розповість про переговори між Росією, Україною, Туреччиною та офіційними особами ООН, які відбулися у Стамбулі щодо відновлення експорту українського зерна через Чорне море.

Про це розповів речник ООН Фархан Хак, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

В ООН вважають переговори "чимось позитивним", сказав речник. "Він (Гутерреш) докладно розповість вам, чому це так", - заявив журналістам у Нью-Йорку Фархан Хак.

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Російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.

Дипломати кажуть, що обговорюваний план передбачав, що кораблі з зерном будуть іти у супроводі українських суден, які прокладатимуть шлях через заміновані портові води. 

Росія, за планом, повинна дати згоду на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина – за підтримки ООН – інспектуватиме кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї.

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Наразі невідомо, якого прогресу було досягнуто під час переговорів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що експорт зерна з українських портів не відновиться без гарантій безпеки для судновласників, вантажовласників і України як незалежної держави.

Раніше Кулеба заявив, що Україна готова експортувати зернові на міжнародний ринок і переговори про розблокування постачань перебувають на фінальній стадії.

Теми: ООНзерноУкраїнаРосія
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