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В ООН анонсировали "положительные" итоги переговоров в Стамбуле по зерну

"Европейская правда"Среда, 13 июля 2022, 20:46
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Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду в 21:00 по киевскому времени расскажет о состоявшихся в Стамбуле переговорах между Россией, Украиной, Турцией и официальными лицами ООН по возобновлению экспорта украинского зерна через Черное море.

Об этом рассказал спикер ООН Фархан Хак, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В ООН считают переговоры "чем-то положительным", сказал спикер. "Он (Гутерреш) подробно расскажет вам, почему это так", – заявил журналистам в Нью-Йорке Фархан Хак.

Российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.

Дипломаты говорят, что обсуждаемый план предполагал, что корабли с зерном будут идти в сопровождении украинских судов, которые проложат путь через заминированные портовые воды.

Россия, по плану, должна дать согласие на перемирие при движении грузов, а Турция – при поддержке ООН – будет инспектировать корабли, чтобы развеять опасения России по поводу контрабанды оружия.

Пока неизвестно, какой прогресс был достигнут во время переговоров.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт зерна из украинских портов не возобновится без гарантий безопасности для судовладельцев, грузовладельцев и Украины как независимого государства.

Темы: ООНзерноУкраинаРосcия
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