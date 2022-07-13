Окупанти виходять на українські блокпости на Луганщині, шукають слабкі місця – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські найманці з ПВК "Ліга" виходять на українські блокпости та намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини, при цьому окупанти розмовляють українською і перевдягнені у форму українських захисників.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Рашисти посилили роботу своїх ДРГ кількісно та якісно: на наші блок-пости виходять найманці з "Ліги", що говорять українською та перевдягнуті в нашу військову форму.

Ситуація більш-менш стабільна. Орки не наважуються йти в наступ.

Відчувається їхня знесиленість після знищення складів з боєприпасами, але тим не менш, обстріли продовжуються, і ворожі ДРГ намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини, на щастя, безуспішно".