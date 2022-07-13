Оккупанты выходят на украинские блокпосты в Луганской области, ищут слабые места – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские наемники из ЧВК "Лига" выходят на украинские блокпосты и пытаются найти слабые места в обороне Луганщины, при этом оккупанты разговаривают по-украински и переодеты в форму украинских защитников.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Рашисты усилили работу своих ДРГ количественно и качественно: на наши блок-посты выходят наемники из "Лиги", говорящие на украинском и переодетые в нашу военную форму.

Ситуация более или менее стабильная. Орки не решаются уходить в наступление.

Чувствуется их обессиленность после уничтожения складов с боеприпасами, но тем не менее обстрелы продолжаются, и вражеские ДРГ пытаются найти слабые места в обороне Луганщины, к счастью, безуспешно".