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Оккупанты выходят на украинские блокпосты в Луганской области, ищут слабые места – Гайдай

Алена МазуренкоСреда, 13 июля 2022, 21:33
Оккупанты выходят на украинские блокпосты в Луганской области, ищут слабые места – Гайдай
ФОТО NGU.GOV.UA

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские наемники из ЧВК "Лига" выходят на украинские блокпосты и пытаются найти слабые места в обороне Луганщины, при этом оккупанты разговаривают по-украински и переодеты в форму украинских защитников.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Рашисты усилили работу своих ДРГ количественно и качественно: на наши блок-посты выходят наемники из "Лиги", говорящие на украинском и переодетые в нашу военную форму.

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Ситуация более или менее стабильная. Орки не решаются уходить в наступление.

Чувствуется их обессиленность после уничтожения складов с боеприпасами, но тем не менее обстрелы продолжаются, и вражеские ДРГ пытаются найти слабые места в обороне Луганщины, к счастью, безуспешно".

Темы: Луганская областьоккупациявойна
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