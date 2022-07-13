Генсек ООН: У Стамбулі відбувся "критичний" прогрес щодо експорту зерна з України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні ми побачили критичний крок уперед для забезпечення безпечного експорту українського збіжжя Чорним морем", – сказав Гутерреш, додавши, що "ми побачили проблиск надії".

За словами генсека ООН, учасники переговорів у Стамбулі не уклали угоди, але домовилися працювати над нею. Він додав, що сторонам ще належить узгодити технічні деталі експорту зерна.

Гутерреш подякував Туреччині за посередницькі зусилля, а також російським і українським посадовцям – "за конструктивну роботу".

"Сьогодні – важливий і суттєвий крок на шляху укладання угоди", – додав генсек ООН і зазначив, що наступна зустріч щодо питання вивезення зерна відбудеться наступного тижня.

Раніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

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Як відомо, російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.

Перед цим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що експорт зерна з українських портів не відновиться без гарантій безпеки для судновласників, вантажовласників і України як незалежної держави.

Раніше Кулеба заявив, що Україна готова експортувати зернові на міжнародний ринок і переговори про розблокування постачань перебувають на фінальній стадії.