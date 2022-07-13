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Генсек ООН: в Стамбуле произошел "критический" прогресс по экспорту зерна из Украины

"Европейская правда"Среда, 13 июля 2022, 21:49

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле стороны достигли "критического" прогресса по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня мы увидели критический шаг вперед для обеспечения безопасного экспорта украинского зерна по Черному морю", – сказал Гутерреш, добавив, что "мы увидели проблеск надежды".

По словам генсека ООН, участники переговоров в Стамбуле не заключили соглашения, но договорились работать над ним. Он добавил, что сторонам еще предстоит согласовать технические детали экспорта зерна.

Гутерреш поблагодарил Турцию за посреднические усилия, а также российских и украинских чиновников - "за конструктивную работу".

"Сегодня – важный и существенный шаг на пути заключения соглашения", – добавил генсек ООН и отметил, что следующая встреча по вопросу вывоза зерна состоится на следующей неделе.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.

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Как известно, российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.

Перед этим министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт зерна из украинских портов не возобновится без гарантий безопасности для судовладельцев, грузовладельцев и Украины как независимого государства.

Темы: зерноТурцияООНРосcия
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