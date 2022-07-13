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Зеленський дав орден українці, яка отримала математичного "Нобеля"

Альона Мазуренко Середа, 13 липня 2022, 22:52
Зеленський дав орден українці, яка отримала математичного Нобеля

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" українку Марину В'язовську, яка стала лауреаткою медалі Філдса.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Підписав указ про нагородження орденом "За заслуги" І ступеня Марини В'язовської – українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса.

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Це дуже вагома й престижна відзнака – її називають Нобелівською премією з математики.

Українка пані В'язовська стала другою жінкою за всю історію премії з 1936 року, яка виграла цю медаль.

Їй вдалося розв’язати задачу про пакування сфер у восьмивимірному просторі. Як відзначають науковці, В'язовська запропонувала дуже сильні ідеї й допомогла розв’язанню також пов’язаних задач".

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Деталі: Зеленський подякував В'язовській за її роботу, потужний математичний результат і за те, що вона допомагає українцям.

Зокрема під час церемонії вручення медалі Філдса на Світовому конгресі математиків у своїй промові вона говорила про Україну, про війну Росії проти України, про злочини російських окупантів.

В'язовська навчалася в Києві, працює у Швейцарії, в Лозанні, очолює кафедру теорії чисел.

Теми: ЗеленськийУкраїна
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