Зеленський дав орден українці, яка отримала математичного "Нобеля"
Президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" українку Марину В'язовську, яка стала лауреаткою медалі Філдса.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Підписав указ про нагородження орденом "За заслуги" І ступеня Марини В'язовської – українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса.
Це дуже вагома й престижна відзнака – її називають Нобелівською премією з математики.
Українка пані В'язовська стала другою жінкою за всю історію премії з 1936 року, яка виграла цю медаль.
Їй вдалося розв’язати задачу про пакування сфер у восьмивимірному просторі. Як відзначають науковці, В'язовська запропонувала дуже сильні ідеї й допомогла розв’язанню також пов’язаних задач".
Деталі: Зеленський подякував В'язовській за її роботу, потужний математичний результат і за те, що вона допомагає українцям.
Зокрема під час церемонії вручення медалі Філдса на Світовому конгресі математиків у своїй промові вона говорила про Україну, про війну Росії проти України, про злочини російських окупантів.
В'язовська навчалася в Києві, працює у Швейцарії, в Лозанні, очолює кафедру теорії чисел.