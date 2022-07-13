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Зеленский дал орден украинке, получившей математического "Нобеля"

Алена МазуренкоСреда, 13 июля 2022, 22:52
Зеленский дал орден украинке, получившей математического Нобеля

Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" украинку Марину Вязовскую, которая стала лауреаткой медали Филдса.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Подписал указ о награждении орденом "За заслуги" I степени Марину Вязовскую – украинского математика, которая в этом году стала лауреаткой медали Филдса.

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Это очень весомая и престижная награда – ее называют Нобелевской премией по математике.

Украинка Вязовская стала второй женщиной за всю историю премии с 1936 года, которая выиграла эту медаль.

Ей удалось решить задачу о упаковке сфер в восьмимерном пространстве. Как отмечают ученые, Вязовская предложила очень сильные идеи и помогла в решении также связанных задач".

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Детали: Зеленский поблагодарил Вязовскую за ее работу, мощный математический результат и за то, что она помогает украинцам.

В частности, во время церемонии вручения медали Филдса на Всемирном конгрессе математиков в своей речи она говорила об Украине, о войне России против Украины, о преступлениях российских оккупантов.

Вязовская училась в Киеве, работает в Швейцарии, в Лозанне, возглавляет кафедру теории чисел.

Темы: ЗеленскийУкраина
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