У Польщі збирають кошти на польські дрони-камікадзе для України

У Польщі в середу розпочалася кампанія зі збору коштів на безпілотники-камікадзе Warmate польського виробництва для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polska Times.

Ініціатором збору став Ярослав Стеркович. Він розповів, що ідея спала йому на думку під час обговорення в закритій Facebook-групі, яка об’єднує тих, хто цікавиться війною і оборонним сектором.

"Багато учасників групи звернули увагу, що в Польщі виробляють визнані бойові дрони, але ми збираємо кошти на обладнання, яке виробляється за кордоном. Тому було запущено акцію з підтримки України, з одного боку – і це головна мета, а з іншого боку – щоб показати і підтримати польську оборонку", – сказав Стеркович.

Стеркович зв’язався з виробником дронів, компанією WB Electronics, і та погодилася допомогти з організацією і перевезенням безпілотників до України.

У межах кампанії "Польські бойові дрони для України" організатори сподіваються зібрати чотири мільйони злотих. Станом на написання новини було зібрано понад 30 тисяч злотих.

Як зазначає "Мілітарний", Warmate – це баражуючий боєприпас (тобто такий, який може зависати на певний час у повітрі). Він дозволяє знищувати техніку противника на більш значній відстані, спрощує процес виявлення та враження цілі, якщо порівняти з ПТРК.

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Ударна повітряна система Warmate у версії 3.0 має покращені параметри – зокрема збільшення дальності радіозв’язку та робочого діапазону. Дрон здатен перебувати у повітрі до 70 хвилин і оснащений двигуном із низькою шумністю.

Нагадаємо, також у Польщі 28 червня анонсували акцію зі збору коштів на турецький безпілотник Bayraktar, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.

Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів. Станом на 10 липня в Польщі вдалося зібрати вже 9 млн злотих.