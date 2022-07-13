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В Польше собирают средства на польские дроны-камикадзе для Украины

"Европейская правда"Среда, 13 июля 2022, 22:51

В Польше в среду началась кампания по сбору средств на беспилотники-камикадзе Warmate польского производства для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polska Times.

Инициатором собрания стал Ярослав Стеркович. Он рассказал, что идея пришла ему в голову во время обсуждения в закрытой Facebook-группе, которая объединяет тех, кто интересуется войной и оборонным сектором.

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"Многие участники группы обратили внимание, что в Польше производят признанные боевые дроны, но мы собираем средства на оборудование, которое производится за границей. Поэтому была запущена акция по поддержке Украины, с одной стороны – и это главная цель, а с другой стороны – чтобы показать и поддержать польскую оборонку", – сказал Стеркович.

Стеркович связался с производителем дронов, компанией WB Electronics, и та согласилась помочь с организацией и перевозкой беспилотников в Украину.

В рамках кампании "Польские боевые дроны для Украины" организаторы надеются собрать четыре миллиона злотых. По состоянию на написание новости было собрано более 30 тысяч злотых.

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Как отмечает "Милитарный", Warmate – это баражирующий боеприпас (т.е. такой, который может зависать на время в воздухе). Он позволяет уничтожать технику противника на более значительном расстоянии, упрощает процесс обнаружения и впечатления цели по сравнению с ПТРК.

Ударная воздушная система Warmate в версии 3.0 имеет улучшенные параметры – в частности, увеличение дальности радиосвязи и рабочего диапазона. Дрон способен находиться в воздухе до 70 минут и оснащен двигателем с низкой шумностью.

Напомним, также в Польше 28 июня анонсировали акцию по сбору средств на турецкий беспилотник Bayraktar, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине.

Необходимые 22,5 млн. злотых планируют собрать за 30 дней. На 10 июля в Польше удалось собрать уже 9 млн злотых.

Темы: ПольшаоружиевойнаУкраина
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