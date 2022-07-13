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Удар по економіці Донеччини: у Слов’янську обстріляли завод кераміки

Олена РощінаСереда, 13 липня 2022, 23:35
Zeus Ceramica, Слов'янськ, фото з Телеграм Павла Кириленка

У Слов’янську від обстрілу російської армії постраждав завод Zeus Ceramica, що виробляє плитку.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко 

Пряма мова: "Слов’янський завод Zeus Ceramica – чергова ціль російських окупантів на Донеччині. Сьогодні ввечері приміщення заводу потрапило під обстріл – на щастя, обійшлося без жертв, але є чимало пошкодженого майна".

Деталі: Кириленко додав, що Zeus Ceramica – провідний виробник у своїй галузі. Їхньою продукцією користуються найбільші торговельні країни, її купують у Євросоюзі, США та Канаді. 

"Руйнація такого заводу – серйозний удар по економіці регіону. Росіяни нищать наш промисловий потенціал. Але за все самі ж і заплатять!", – додав керівник області. 

Теми: Слов'янськДонецька областьобстрілв'язниця
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