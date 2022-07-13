Удар по экономике Донетчины: в Славянске обстреляли завод керамики

В Славянске от обстрела российской армии пострадал завод Zeus Ceramica, который производит плитку.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь: "Славянский завод Zeus Ceramica – очередная цель российских оккупантов в Донецкой области. Сегодня вечером помещение завода попало под обстрел – к счастью обошлось без жертв, но есть немало поврежденного имущества".

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Детали: Кириленко добавил, что Zeus Ceramica – ведущий производитель в своей отрасли. Их продукцией пользуются крупнейшие торговые страны, ее покупают в Евросоюзе, США и Канаде.

"Разрушение такого завода – серьезный удар по экономике региона. Россияне уничтожают наш промышленный потенциал. Но за все сами и заплатят!", – добавил руководитель области.