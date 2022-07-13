Зеленський призначив нового главу військової контррозвідки СБУ
Середа, 13 липня 2022, 23:38
Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо призначення Олександра Дубровіна начальником департаменту військової контррозвідки Служби безпеки.
Джерело: укази сайту президента
Дослівно: "Призначити Дубровіна Олександра Олексійовича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України".
Деталі: Іншим указом Зеленський звільнив із цієї посади Сергія Левченка.
Левченко призначили на посаду начальника департаменту військової контррозвідки СБУ в листопаді 2020 року.
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