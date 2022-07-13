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Зеленський призначив нового главу військової контррозвідки СБУ

Альона Мазуренко Середа, 13 липня 2022, 23:38
Зеленський призначив нового главу військової контррозвідки СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо призначення Олександра Дубровіна начальником департаменту військової контррозвідки Служби безпеки.

Джерело: укази сайту президента

Дослівно: "Призначити Дубровіна Олександра Олексійовича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України".

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Деталі: Іншим указом Зеленський звільнив із цієї посади Сергія Левченка.

Левченко призначили на посаду начальника департаменту військової контррозвідки СБУ в листопаді 2020 року.

Теми: СБУЗеленський
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