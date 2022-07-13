Зеленский назначил нового главу военной контрразведки СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Дубровина начальником департамента военной контрразведки Службы безопасности.

Источник: указы сайта президента

Дословно: "Назначить Дубровина Александра Алексеевича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины".

Детали: Другим указом Зеленский уволил с этой должности Сергея Левченко.

Левченко был назначен на должность начальника департамента военной контрразведки СБУ в ноябре 2020 года.