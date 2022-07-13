Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский назначил нового главу военной контрразведки СБУ

Алена МазуренкоСреда, 13 июля 2022, 23:38
Зеленский назначил нового главу военной контрразведки СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Дубровина начальником департамента военной контрразведки Службы безопасности.

Источник: указы сайта президента

Дословно: "Назначить Дубровина Александра Алексеевича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины".

Реклама:

Детали: Другим указом Зеленский уволил с этой должности Сергея Левченко.

Левченко был назначен на должность начальника департамента военной контрразведки СБУ в ноябре 2020 года.

Темы: СБУЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: