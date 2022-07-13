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У Зеленського розповіли подробиці домовленостей у Стамбулі

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 23:55

Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, пише "Європейська правда".

"Україна запропонувала сформувати базовий алгоритм функціонування навігації в Чорному морі. Це дозволить забезпечити експорт українського зерна та гарантуватиме продовольчу безпеку мільйонам людей по всьому світу", – зазначив Єрмак.

Крім того, він підтвердив, що за результатами переговорів сторони домовились сформувати спільний координаційний центр під егідою ООН, який буде розташовано у Стамбулі.

"Його завданням буде здійснення загального моніторингу та координації безпечної навігації у Чорному морі", – уточнив керівник ОП.

Як відомо, російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

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А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.

Перед цим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що експорт зерна з українських портів не відновиться без гарантій безпеки для судновласників, вантажовласників і України як незалежної держави.

Раніше Кулеба заявив, що Україна готова експортувати зернові на міжнародний ринок і переговори про розблокування постачань перебувають на фінальній стадії.

Теми: Зеленськийзерно
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