У Зеленского рассказали подробности договоренностей в Стамбуле

Украина на четырехсторонних переговорах в Стамбуле по экспорту украинского зерна предложила создать алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".

"Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море. Это позволит обеспечить экспорт украинского зерна и обеспечить продовольственную безопасность миллионам людей по всему миру", - отметил Ермак.

Кроме того, он подтвердил, что по результатам переговоров стороны договорились сформировать общий координационный центр под эгидой ООН, который будет находиться в Стамбуле.

"Его задачей будет осуществление общего мониторинга и координации безопасной навигации в Черном море", – уточнил руководитель ОП.

Как известно, российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.

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А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле стороны достигли "критического" прогресса по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем.

Перед этим министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт зерна из украинских портов не возобновится без гарантий безопасности для судовладельцев, грузовладельцев и Украины как независимого государства.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готова экспортировать зерновые на международный рынок и переговоры о разблокировании поставок находятся на финальной стадии.