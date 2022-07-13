Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Зеленского рассказали подробности договоренностей в Стамбуле

"Европейская правда"Среда, 13 июля 2022, 23:55

Украина на четырехсторонних переговорах в Стамбуле по экспорту украинского зерна предложила создать алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".

"Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море. Это позволит обеспечить экспорт украинского зерна и обеспечить продовольственную безопасность миллионам людей по всему миру", - отметил Ермак.

Реклама:

Кроме того, он подтвердил, что по результатам переговоров стороны договорились сформировать общий координационный центр под эгидой ООН, который будет находиться в Стамбуле.

"Его задачей будет осуществление общего мониторинга и координации безопасной навигации в Черном море", – уточнил руководитель ОП.

Как известно, российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.

ВИДЕО ДНЯ

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.

А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле стороны достигли "критического" прогресса по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем.

Перед этим министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт зерна из украинских портов не возобновится без гарантий безопасности для судовладельцев, грузовладельцев и Украины как независимого государства.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готова экспортировать зерновые на международный рынок и переговоры о разблокировании поставок находятся на финальной стадии.

Темы: Зеленскийзерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: