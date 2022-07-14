Прем'єр Чехії: нема шансів, що газ буде в сьомому пакеті санкцій ЄС

Європейський Союз почав обговорення сьомого пакету санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, але обмеження щодо російського газу туди не увійдуть.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Reuters заявив прем’єр-міністр Чехії (яка нині головує в Раді ЄС) Петр Фіала.

За його словами, в новий санкційний пакет, імовірно, увійдуть заборона на імпорт золота з Росії, розширення списку товарів подвійного використання, заборонених для експорту в Росію, і збільшення кола підсанкційних осіб.

Фіала додав, що Європейська комісія повинна бути готова представити пакет найближчими днями, після чого країни-члени можуть одразу його схвалити.

"Готується сьомий пакет (санкцій), і я думаю, що це гарна новина. Що, безумовно, проблематично, то це включення в санкції енергетики, тому що потрібно дотримуватися правила, що санкції мають більше впливати на Росію, ніж на країни, які вводять санкції", – зазначив він.

Чеський прем’єр додав, що "немає шансів" включити до сьомого пакету санкцій газ: "Я вважаю, що цього не повинно бути, тому що низка країн залежать від російського газу".

За даними ЗМІ, посли ЄС у четвер почнуть консультації щодо запровадження нових обмежень проти РФ. Вони можуть бути представлені вже найближчими тижнями.

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Нагадаємо, Євросоюз вже ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, коли розпочала вторгнення до України.

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