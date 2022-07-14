Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем'єр Чехії: нема шансів, що газ буде в сьомому пакеті санкцій ЄС

"Європейська правда"Четвер, 14 липня 2022, 01:16

Європейський Союз почав обговорення сьомого пакету санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, але обмеження щодо російського газу туди не увійдуть.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Reuters заявив прем’єр-міністр Чехії (яка нині головує в Раді ЄС) Петр Фіала.

За його словами, в новий санкційний пакет, імовірно, увійдуть заборона на імпорт золота з Росії, розширення списку товарів подвійного використання, заборонених для експорту в Росію, і збільшення кола підсанкційних осіб.

Реклама:

Фіала додав, що Європейська комісія повинна бути готова представити пакет найближчими днями, після чого країни-члени можуть одразу його схвалити.

"Готується сьомий пакет (санкцій), і я думаю, що це гарна новина. Що, безумовно, проблематично, то це включення в санкції енергетики, тому що потрібно дотримуватися правила, що санкції мають більше впливати на Росію, ніж на країни, які вводять санкції", – зазначив він.

Чеський прем’єр додав, що "немає шансів" включити до сьомого пакету санкцій газ: "Я вважаю, що цього не повинно бути, тому що низка країн залежать від російського газу".

ВІДЕО ДНЯ

За даними ЗМІ, посли ЄС у четвер почнуть консультації щодо запровадження нових обмежень проти РФ. Вони можуть бути представлені вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, Євросоюз вже ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, коли розпочала вторгнення до України.

Читайте також: Як діють санкції та коли вони вплинуть на Путіна: стаття головного дипломата ЄС.

Теми: ЄСЧехіясанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
ЄС
Кулеба перерахував задачі України та ЄС, які планують виконати до грудня
Президентка Грузії починає "турне за кандидатський статус" у Європі, попри відсутність згоди уряду
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС: вдарить по лоукостерах
Останні новини
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: