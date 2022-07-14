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Прем'єр Чехії: нема шансів, що газ буде в сьомому пакеті санкцій ЄС

"Європейська правда"Четвер, 14 липня 2022, 01:16

Європейський Союз почав обговорення сьомого пакету санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, але обмеження щодо російського газу туди не увійдуть.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Reuters заявив прем’єр-міністр Чехії (яка нині головує в Раді ЄС) Петр Фіала.

За його словами, в новий санкційний пакет, імовірно, увійдуть заборона на імпорт золота з Росії, розширення списку товарів подвійного використання, заборонених для експорту в Росію, і збільшення кола підсанкційних осіб.

Фіала додав, що Європейська комісія повинна бути готова представити пакет найближчими днями, після чого країни-члени можуть одразу його схвалити.

"Готується сьомий пакет (санкцій), і я думаю, що це гарна новина. Що, безумовно, проблематично, то це включення в санкції енергетики, тому що потрібно дотримуватися правила, що санкції мають більше впливати на Росію, ніж на країни, які вводять санкції", – зазначив він.

Чеський прем’єр додав, що "немає шансів" включити до сьомого пакету санкцій газ: "Я вважаю, що цього не повинно бути, тому що низка країн залежать від російського газу".

За даними ЗМІ, посли ЄС у четвер почнуть консультації щодо запровадження нових обмежень проти РФ. Вони можуть бути представлені вже найближчими тижнями.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Євросоюз вже ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, коли розпочала вторгнення до України.

Читайте також: Як діють санкції та коли вони вплинуть на Путіна: стаття головного дипломата ЄС.

Теми: ЄСЧехіясанкціїРосія
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