Премьер Чехии: нет шансов, что газ будет в седьмом пакете санкций ЕС

Европейский Союз начал обсуждение седьмого пакета санкций против России из-за ее вторжения в Украину, но ограничения по российскому газу туда не войдут.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Reuters заявил премьер-министр Чехии (ныне председательствующей в Совете ЕС) Петр Фиала.

По его словам, в новый санкционный пакет предположительно войдут запрет на импорт золота из России, расширение списка товаров двойного использования, запрещенных для экспорта в Россию, и увеличение круга подсанкционных лиц.

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Фиала добавил, что Европейская комиссия должна быть готова представить пакет в ближайшие дни, после чего страны-члены могут сразу его одобрить.

"Готовится седьмой пакет (санкций), и я думаю, что это хорошая новость. Что, безусловно, проблематично, это включение в санкции энергетики, потому что нужно соблюдать правила, что санкции должны больше влиять на Россию, чем на страны, которые вводят санкции", – отметил он.

Чешский премьер добавил, что "нет шансов" включить в седьмой пакет санкций газ: "Я считаю, что этого не должно быть, потому что ряд стран зависят от российского газа".

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По данным СМИ, послы ЕС в четверг начнут консультации по введению новых ограничений против РФ. Они могут быть представлены уже в ближайшие недели.

Напомним, Евросоюз уже принял шесть пакетов санкций против России из-за того, что она сознательно нарушила международное право, когда начала вторжение в Украину.

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