Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Чехии: нет шансов, что газ будет в седьмом пакете санкций ЕС

"Европейская правда"Четверг, 14 июля 2022, 01:16

Европейский Союз начал обсуждение седьмого пакета санкций против России из-за ее вторжения в Украину, но ограничения по российскому газу туда не войдут.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Reuters заявил премьер-министр Чехии (ныне председательствующей в Совете ЕС) Петр Фиала.

По его словам, в новый санкционный пакет предположительно войдут запрет на импорт золота из России, расширение списка товаров двойного использования, запрещенных для экспорта в Россию, и увеличение круга подсанкционных лиц.

Реклама:

Фиала добавил, что Европейская комиссия должна быть готова представить пакет в ближайшие дни, после чего страны-члены могут сразу его одобрить.

"Готовится седьмой пакет (санкций), и я думаю, что это хорошая новость. Что, безусловно, проблематично, это включение в санкции энергетики, потому что нужно соблюдать правила, что санкции должны больше влиять на Россию, чем на страны, которые вводят санкции", – отметил он.

Чешский премьер добавил, что "нет шансов" включить в седьмой пакет санкций газ: "Я считаю, что этого не должно быть, потому что ряд стран зависят от российского газа".

ВИДЕО ДНЯ

По данным СМИ, послы ЕС в четверг начнут консультации по введению новых ограничений против РФ. Они могут быть представлены уже в ближайшие недели.

Напомним, Евросоюз уже принял шесть пакетов санкций против России из-за того, что она сознательно нарушила международное право, когда начала вторжение в Украину.

Читайте также: Как действуют санкции и когда они повлияют на Путина: статья главного дипломата ЕС.

Темы: ЕСЧехиясанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
ЕС
Глава МИД Австрии: ЕС должен пересмотреть подход к расширению в отношении Украины, Молдовы и Балкан
В августе в Украину поступило более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы
ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: