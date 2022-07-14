Кремль наказав формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні – військові експерти

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль наказав регіонам РФ формувати "добровольчі батальйони" для участі у війні в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової або повної мобілізації в Росії.

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Російські ЗМІ повідомили, що за 6-місячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від 3750 до 6000 доларів США.

Також росЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів у Курській області, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижегородській та Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів у Тюменській області.

Аналітики інституту зазначають, що у батальйони можуть сформуватися 34 тисяч новоприбулих військовослужбовців, якщо кожен регіон РФ створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

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Ключові висновки аналітиків ISW: