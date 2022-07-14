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Кремль наказав формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні – військові експерти

Ольга Глущенко Четвер, 14 липня 2022, 04:12
фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль наказав регіонам РФ формувати "добровольчі батальйони" для участі у війні в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової або повної мобілізації в Росії.

Російські ЗМІ повідомили, що за 6-місячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від 3750 до 6000 доларів США.

Також росЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів у Курській області, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижегородській та Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів у Тюменській області.

Аналітики інституту зазначають, що у батальйони можуть сформуватися 34 тисяч новоприбулих військовослужбовців, якщо кожен регіон РФ створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

Ключові висновки аналітиків ISW:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам сформувати добровольчі батальйони для відправки в Україну.
  • Російські війська провели невдалі наземні штурми на північ від Слов’янська та навколо Бахмута.
  • Окупанти продовжували наносити авіаційні та артилерійські удари в районі Сіверська та на захід від Донецька.
  • Загарбники продовжували атакувати українські залізничні лінії на східному напрямку.
  • Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від міста Харкова.
  • Сили РФ надають перевагу оборонним операціям на південному напрямку, оскільки українські сили продовжували обстрілювати ворожі склади боєприпасів.
  • Російська окупаційна влада посилює матеріальну підтримку цивільних осіб, які працюють на окупантів в Україні.
  • Імовірно, російська окупаційна влада висуває умови для примусового переселення українських дітей з недавно окупованих територій до Криму.

Теми: війна
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