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Кремль приказал формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине – эксперты

Ольга ГлущенкоЧетверг, 14 июля 2022, 04:12
фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль приказал регионам РФ формировать "добровольческие батальоны" для участия в войне в Украине.

Источник: ISW

Детали: Вероятно, Кремль приказал российским регионам формировать добровольческие батальоны для участия в российском вторжении в Украину вместо объявления частичной или полной мобилизации в России.

Российские СМИ сообщили, что за 6-месячный контракт мужчинам в РФ предлагают зарплату от 3750 до 6000 долларов США.

Также РосСМИ подтвердили создание или развертывание так называемых добровольческих батальонов в Курской области, Приморском краю, Республике Башкортостан, Республике Чувашия, Чечне, Республике Татарстан, городе Москва, Пермской, Нижегородской и Оренбургской областях и формирований добровольческих подразделений в Тюменской области.

Аналитики института отмечают, что батальоны могут сформироваться из 34 тысяч новоприбывших военнослужащих, если каждый регион РФ создаст хотя бы одну воинскую часть численностью 400 человек.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вероятно, Кремль приказал российским регионам сформировать добровольческие батальоны для отправки в Украину.
  • Российские войска провели неудачные наземные штурмы к северу от Славянска и вокруг Бахмута.
  • Оккупанты продолжали наносить авиационные и артиллерийские удары в районе Северска и западнее Донецка.
  • Захватчики продолжали атаковать украинские железнодорожные линии на восточном направлении.
  • Российские войска совершили ограниченные и безуспешные наземные наступления к северу от города Харькова.
  • Силы РФ предпочитают оборонные операции на южном направлении, поскольку украинские силы продолжали обстреливать вражеские склады боеприпасов.
  • Российские оккупационные власти усиливают материальную поддержку гражданских лиц, работающих в оккупированной Украине.
  • Вероятно, российские оккупационные власти выдвигают условия для принудительного переселения украинских детей с недавно оккупированных территорий в Крым.

Темы: война
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