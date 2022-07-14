Кремль приказал формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине – эксперты

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль приказал регионам РФ формировать "добровольческие батальоны" для участия в войне в Украине.

Источник: ISW

Детали: Вероятно, Кремль приказал российским регионам формировать добровольческие батальоны для участия в российском вторжении в Украину вместо объявления частичной или полной мобилизации в России.

Российские СМИ сообщили, что за 6-месячный контракт мужчинам в РФ предлагают зарплату от 3750 до 6000 долларов США.

Также РосСМИ подтвердили создание или развертывание так называемых добровольческих батальонов в Курской области, Приморском краю, Республике Башкортостан, Республике Чувашия, Чечне, Республике Татарстан, городе Москва, Пермской, Нижегородской и Оренбургской областях и формирований добровольческих подразделений в Тюменской области.

Аналитики института отмечают, что батальоны могут сформироваться из 34 тысяч новоприбывших военнослужащих, если каждый регион РФ создаст хотя бы одну воинскую часть численностью 400 человек.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

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