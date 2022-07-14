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Кремль приказал формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине – эксперты

Ольга ГлущенкоЧетверг, 14 июля 2022, 04:12
Кремль приказал формировать добровольческие батальоны для войны в Украине – эксперты
фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль приказал регионам РФ формировать "добровольческие батальоны" для участия в войне в Украине.

Источник: ISW

Детали: Вероятно, Кремль приказал российским регионам формировать добровольческие батальоны для участия в российском вторжении в Украину вместо объявления частичной или полной мобилизации в России.

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Российские СМИ сообщили, что за 6-месячный контракт мужчинам в РФ предлагают зарплату от 3750 до 6000 долларов США.

Также РосСМИ подтвердили создание или развертывание так называемых добровольческих батальонов в Курской области, Приморском краю, Республике Башкортостан, Республике Чувашия, Чечне, Республике Татарстан, городе Москва, Пермской, Нижегородской и Оренбургской областях и формирований добровольческих подразделений в Тюменской области.

Аналитики института отмечают, что батальоны могут сформироваться из 34 тысяч новоприбывших военнослужащих, если каждый регион РФ создаст хотя бы одну воинскую часть численностью 400 человек.

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Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Вероятно, Кремль приказал российским регионам сформировать добровольческие батальоны для отправки в Украину.
  • Российские войска провели неудачные наземные штурмы к северу от Славянска и вокруг Бахмута.
  • Оккупанты продолжали наносить авиационные и артиллерийские удары в районе Северска и западнее Донецка.
  • Захватчики продолжали атаковать украинские железнодорожные линии на восточном направлении.
  • Российские войска совершили ограниченные и безуспешные наземные наступления к северу от города Харькова.
  • Силы РФ предпочитают оборонные операции на южном направлении, поскольку украинские силы продолжали обстреливать вражеские склады боеприпасов.
  • Российские оккупационные власти усиливают материальную поддержку гражданских лиц, работающих в оккупированной Украине.
  • Вероятно, российские оккупационные власти выдвигают условия для принудительного переселения украинских детей с недавно оккупированных территорий в Крым.

Темы: война
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