У Миколаєві окупанти обстріляли цивільні об’єкти – мер
Четвер, 14 липня 2022, 05:10
Під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали вибухи.
Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич
Пряма мова: "Миколаїв, лунають потужні вибухи!
Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатись в укриттях.
Не публікуйте фото і відео з місць прильотів у соціальних мережах!"
Оновлено: Сєнкевич повідомив, що загарбники знову поцілили в низку цивільних об’єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.