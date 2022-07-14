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У Миколаєві окупанти обстріляли цивільні об’єкти – мер

Ольга Глущенко Четвер, 14 липня 2022, 05:10
наслідки обстрілів у Миколаєві, фото: senkevichonline

Під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали вибухи.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова: "Миколаїв, лунають потужні вибухи!

Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатись в укриттях.

Не публікуйте фото і відео з місць прильотів у соціальних мережах!"

Оновлено: Сєнкевич повідомив, що загарбники знову поцілили в низку цивільних об’єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.

Теми: Миколаїввибухвійна
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