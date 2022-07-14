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В Николаеве оккупанты обстреляли гражданские объекты – мэр

Ольга ГлущенкоЧетверг, 14 июля 2022, 05:10
последствия обстрелов в Николаеве, фото: senkevichonline

Во время воздушной тревоги в Николаеве раздались взрывы.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "Николаев, раздаются мощные взрывы!

Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях.

Не публикуйте фото и видео с мест прилетов в социальных сетях!"

Обновлено: Сенкевич сообщил, что захватчики снова попали в ряд гражданских объектов в Николаеве. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады.

Темы: Николаеввзрыввойна
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