В Николаеве оккупанты обстреляли гражданские объекты – мэр
Четверг, 14 июля 2022, 05:10
Во время воздушной тревоги в Николаеве раздались взрывы.
Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич
Прямая речь: "Николаев, раздаются мощные взрывы!
Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях.
Не публикуйте фото и видео с мест прилетов в социальных сетях!"
Обновлено: Сенкевич сообщил, что захватчики снова попали в ряд гражданских объектов в Николаеве. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады.