В Николаеве оккупанты обстреляли гражданские объекты – мэр

Во время воздушной тревоги в Николаеве раздались взрывы.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "Николаев, раздаются мощные взрывы!

Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях.

Не публикуйте фото и видео с мест прилетов в социальных сетях!"

Обновлено: Сенкевич сообщил, что захватчики снова попали в ряд гражданских объектов в Николаеве. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады.