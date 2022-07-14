Міністр юстиції про підставу для трибуналу над Путіним: Чистий злочин агресії

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що президента Росії Володимира Путіна можна судити за злочин агресії, але для цього потрібно створити окремий трибунал.

Джерело: "Радіо Свобода", яке поспілкувалося з Денисом Малюською під час візиту української делегації до Праги (Чехія) на зустріч міністрів ЄС

Пряма мова: "Є розуміння, як цей трибунал має виглядати. І є розуміння, як це можна і слід оформити. І, власне, зараз ведуть окремі переговори – як з окремими країнами, так і з міжнародними організаціями, щоб такий трибунал створити.

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Але, знову ж таки, як і з класичними судами, ключова перепона – це отримання доступу до тих, кого будуть обвинувачувати у вчиненні злочину, зокрема, злочину агресії. Ключового злочину для такого трибуналу".

Деталі: На думку міністра, "може бути розгляд справи трибуналу заочно щодо Путіна і його оточення близького, що дозволило б отримати вирок порівняно швидко, однак наскільки б це відповідало очікуванням суспільства – це ще не зовсім очевидно".

Це питання ще потребує дискусії, додав він.

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На запитання, чи можливо вже зараз говорити про бодай якусь кваліфікацію злочинів, які можна закинути президенту Російської Федерації, Малюська відповів: "Однозначно".

Пряма мова: "Злочин агресії. Він є в кримінальному кодексі, він є в Римському статуті, який регулює діяльність Міжнародного кримінального суду. Сто відсотків – чистий злочин агресії. Будь-який юрист, який розуміється на міжнародному гуманітарному праві, це очевидно підтвердить.

Там є кілька кваліфікуючих ознак – в тому числі і рівень задіяння військових, рівень супротиву. Тобто, наприклад, якби Україна здалася без бою, були би питання, чи можна це кваліфікувати як злочин агресії. З того, як відбувся розвиток подій, очевидно, що злочин є.

Є певні перешкоди для того, щоби провести кримінальне провадження належним чином і отримати вирок в українському суді. Відповідно – ідеальним інструментом мав би бути якийсь міжнародний суд.

Це, очевидно, мав би бути Міжнародний кримінальний суд. Але, з огляду на відсутність ратифікації Римського статуту, це, на жаль, неможливо, саме в частині злочину агресії. Тому, очевидно, рішення, вибір зараз – створити трибунал. Але створення такого трибуналу, безумовно, породжує ряд ключових запитань, які ще на столі і однозначного рішення не мають".

Деталі: Малюська пояснив, що йдеться про окремий трибунал конкретно під цю агресію.

"Чим більше країн приєднається до договору створення трибуналу і будуть визнавати його рішення, тим потужніші будуть обмеження для обвинувачених і підсудних у такому трибуналі. Навіть якщо розгляд буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого", – сказав він.

Наслідки створення такого трибуналу відчує не лише Російська Федерація, додав Малюська

Він пояснив, що це створить прецедент: створення такого трибуналу поза рішенням Радбезу ООН "відкриває коридор для створення багатьох трибуналів щодо багатьох ситуацій, багатьох конфліктів, війн, злочинів, де окремі члени Радбезу воліли би, щоб такий трибунал не створювався".

Малюська уточнив, що цим має займатися Міністерство закордонних справ.

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