Министр юстиции об основании трибунала над Путиным: Чистое преступление агрессии

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что президента России Владимира Путина можно судить за преступление агрессии, но для этого нужно создать отдельный трибунал.

Источник: "Радио Свобода", которое пообщалось с Денисом Малюськой во время визита украинской делегации в Прагу (Чехия) на встречу министров ЕС

Прямая речь: "Есть понимание того, как этот трибунал должен выглядеть. И есть понимание, как это можно и следует оформить. И собственно сейчас ведут отдельные переговоры – как с отдельными странами, так и с международными организациями, чтобы такой трибунал создать.

Реклама:

Но, опять же, как и с классическими судами, ключевое препятствие – это получение доступа к тем, кого будут обвинять в совершении преступления, в частности, преступления агрессии. Ключевое преступление для такого трибунала".

Детали: По мнению министра, "может быть рассмотрение дела трибунала заочно в отношении Путина и его окружения близкого, что позволило бы получить приговор сравнительно быстро, однако насколько это соответствовало бы ожиданиям общества – это еще не совсем очевидно".

Этот вопрос еще нужно обсудить, добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

На вопрос, возможно ли уже сейчас говорить о какой-либо квалификации преступлений, которые можно вменить президенту Российской Федерации, он ответил: "Однозначно".

Прямая речь: "Преступление агрессии. Оно есть в Уголовном кодексе, оно есть в Римском уставе, регулирующем деятельность Международного уголовного суда. Сто процентов – чистое преступление агрессии. Любой юрист, разбирающийся в международном гуманитарном праве, это очевидно подтвердит.

Там несколько квалифицирующих признаков – в том числе и уровень задействования военных, уровень сопротивления. То есть, например, если бы Украина сдалась без боя, был бы вопрос, можно ли это квалифицировать как преступление агрессии. Судя по тому, как развивались события, очевидно, что преступление есть.

Есть определенные препятствия, чтобы провести уголовное производство надлежащим образом и получить приговор в украинском суде. Соответственно – идеальным инструментом должен быть какой-то международный суд.

Это, очевидно, должен быть Международный уголовный суд. Но, учитывая отсутствие ратификации Римского устава, это, к сожалению, невозможно именно в части преступления агрессии. Поэтому, очевидно, решение, выбор сейчас создать трибунал. Но создание такого трибунала, безусловно, рождает ряд ключевых вопросов, которые еще на столе и однозначного решения не имеют".

Детали: Малюська объяснил, что речь идет об отдельном трибунале именно под эту агрессию.

"Чем больше стран присоединится к договору создания трибунала и будут признавать его решения, тем более мощными будут ограничения для обвиняемых и подсудимых в таком трибунале. Даже если разбирательство будет осуществляться при отсутствии обвиняемого", – сказал он.

Последствия создания такого трибунала ощутит не только Российская Федерация, добавил Малюська.

Он объяснил, что это создаст прецедент: создание такого трибунала вне решения Совбеза ООН "открывает коридор для создания многих трибуналов по многим ситуациям, многим конфликтам, войнам, преступлениям, где отдельные члены Совбеза предпочли бы, чтобы такой трибунал не создавался".

Малюська уточнил, что этим должно заниматься Министерство иностранных дел.

Читайте также: Репортаж из судов над путинской бандой. Основано на реальных событиях