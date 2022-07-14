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Президент Сербії побачив "майже світову війну" в Україні

"Європейська правда"Четвер, 14 липня 2022, 08:21

Президент Сербії Александар Вучич сказав, що бачить ознаки світової війни у тому, як розгортається війна РФ проти України, та заявив, що на Балканах важливо зробити усе можливе для збереження миру.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить РТС.

Вучич згадав війну у фрагменті промови щодо заходів вшанування загиблих у Поточарах, де розташований меморіал геноциду у Сребрениці. Він сказав, що проти боснійців було скоєно великий злочин і логічно, що це має наслідки і через багато років, але нарікав також на "ще більшу ніж раніше риторику ненависті" на адресу Сербії. 

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Президент Сербії сказав, що в умовах "майже світової війни, оскільки увесь західний свті воює з Росією через українців", відбуваються великі зміни і ситуація створює загрози також для Балкан.

"Схоже, усі на Балканах чекають другого раунду, з великими пристрастями, емоціями і ненавистю. Нам потрібно уникнути цього будь-якою ціною… Нам потрібне століття миру", - наголосив Вучич.

Він додав, що треба "знати про все лицемірство, яке нас оточує", але не переходити ту межу, що може призвести до відновлення конфліктів. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня Європарламент закликав Сербію терміново приєднатися до санкційних рішень Євросоюзу проти Росії.

Теми: війнаУкраїнаСербія
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