Президент Сербії побачив "майже світову війну" в Україні

Президент Сербії Александар Вучич сказав, що бачить ознаки світової війни у тому, як розгортається війна РФ проти України, та заявив, що на Балканах важливо зробити усе можливе для збереження миру.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить РТС.

Вучич згадав війну у фрагменті промови щодо заходів вшанування загиблих у Поточарах, де розташований меморіал геноциду у Сребрениці. Він сказав, що проти боснійців було скоєно великий злочин і логічно, що це має наслідки і через багато років, але нарікав також на "ще більшу ніж раніше риторику ненависті" на адресу Сербії.

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Президент Сербії сказав, що в умовах "майже світової війни, оскільки увесь західний свті воює з Росією через українців", відбуваються великі зміни і ситуація створює загрози також для Балкан.

"Схоже, усі на Балканах чекають другого раунду, з великими пристрастями, емоціями і ненавистю. Нам потрібно уникнути цього будь-якою ціною… Нам потрібне століття миру", - наголосив Вучич.

Він додав, що треба "знати про все лицемірство, яке нас оточує", але не переходити ту межу, що може призвести до відновлення конфліктів.

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Нагадаємо, минулого тижня Європарламент закликав Сербію терміново приєднатися до санкційних рішень Євросоюзу проти Росії.