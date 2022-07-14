Президент Сербии увидел "почти мировую войну" в Украине

Президент Сербии Александар Вучич сказал, что видит признаки мировой войны в том, как разворачивается события в войне РФ против Украины, и заявил, что на Балканах важно сделать все возможное для сохранения мира.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит РТС.

Вучич сказал об этом во фрагменте речи, посвященному мероприятиям почтения памяти в Поточарах, где расположен мемориал геноцида в Сребренице. Он сказал, что против боснийцев было совершено большое преступление и логично, что это имеет последствия и много лет спустя, но отметил "еще большую чем раньше риторику ненависти" в адрес Сербии.

Президент Сербии сказал, что в условиях "почти мировой войны, поскольку весь западный мир воюет с Россией через украинцев", происходят большие перемены и ситуация создает угрозы также для Балкан.

"Похоже, все на Балканах ждут второго раунда, с большими страстями, эмоциями и ненавистью. Нам нужно избежать этого любой ценой… Нам нужен век мира", - подчеркнул Вучич.

Он добавил, что нужно "знать обо всем лицемерии, которое нас окружает". но не переходить тот предел, который может привести к возобновлению конфликтов.

Напомним, на прошлой неделе Европарламент призвал Сербию срочно присоединиться к санкционным решениям Евросоюза против России.