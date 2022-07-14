Гайдай: Ситуація на фронті загострюється, росіяни наступають

Російські загарбники завдають авіаційних ударів по населених пунктах Луганської області і наступають.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знов загострюється.

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По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню".

Фото з Telegram Гайдая

Деталі: Голова ОВА додав, зараз росіяни ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають.

Фото з Telegram Гайдая

Гайдай зазначив, що через невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому нищать все, що бачать перед собою.