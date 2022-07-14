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Гайдай: Ситуація на фронті загострюється, росіяни наступають

Ірина БалачукЧетвер, 14 липня 2022, 08:47
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Російські загарбники завдають авіаційних ударів по населених пунктах Луганської області і наступають.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знов загострюється.

По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню". 

 
Фото з Telegram Гайдая

Деталі: Голова ОВА додав, зараз росіяни ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають. 

 
Фото з Telegram Гайдая

Гайдай зазначив, що через невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому нищать все, що бачать перед собою.

Теми: Луганська областьвійна
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