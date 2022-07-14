Гайдай: Ситуация на фронте обостряется, россияне наступают

Российские захватчики наносят авиационные удары по населенным пунктам Луганской области и наступают.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Ситуация на фронте после нескольких дней относительного ослабления снова обостряется.

По населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов. Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, используются системы залпового огня".

Фото Из Telegram Гайдая

Детали: Глава ОВА добавил, сейчас россияне ведут наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются.

Фото Из Telegram Гайдая

Гайдай отметил, что через небольшие населенные пункты россияне пытаются прорваться к Северску и открыть путь на Бахмут, поэтому уничтожают все, что видят перед собой.