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Гайдай: Ситуация на фронте обостряется, россияне наступают

Ирина БалачукЧетверг, 14 июля 2022, 08:47
Гайдай: Ситуация на фронте обостряется, россияне наступают
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские захватчики наносят авиационные удары по населенным пунктам Луганской области и наступают.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Ситуация на фронте после нескольких дней относительного ослабления снова обостряется.

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По населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов. Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, используются системы залпового огня". 

 
Фото Из Telegram Гайдая

Детали: Глава ОВА добавил, сейчас россияне ведут наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются. 

 
Фото Из Telegram Гайдая

Гайдай отметил, что через небольшие населенные пункты россияне пытаются прорваться к Северску и открыть путь на Бахмут, поэтому уничтожают все, что видят перед собой.

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Темы: Луганская областьвойна
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