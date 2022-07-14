Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Гайдай: Ситуация на фронте обостряется, россияне наступают

Ирина БалачукЧетверг, 14 июля 2022, 08:47
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские захватчики наносят авиационные удары по населенным пунктам Луганской области и наступают.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Ситуация на фронте после нескольких дней относительного ослабления снова обостряется.

По населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов. Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, используются системы залпового огня". 

 
Фото Из Telegram Гайдая

Детали: Глава ОВА добавил, сейчас россияне ведут наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются. 

 
Фото Из Telegram Гайдая

Гайдай отметил, что через небольшие населенные пункты россияне пытаются прорваться к Северску и открыть путь на Бахмут, поэтому уничтожают все, что видят перед собой.

Темы: Луганская областьвойна
Главное сегодня

На военный учет – по собственному желанию. Объяснение Генштаба о мобилизации женщин

Претендентов на должность Джонсона уже пятеро

Малюска: Ахметов больше не олигарх, в частности – благодаря Новинскому

видео, обновленоПрилеты по Виннице: погибли 22 человека, около 50 – в тяжелом состоянии

фотоТоп-руководители Госпродпотребслужбы получили подозрения за "схему" с покупкой ПО

В ЕС заявили, что информация о "контрабанде оружия" из Украины - это массированная пропаганда РФ

Все новости...
Луганская область
В Херсоне оккупанты уничтожают памятники, в Луганской области - эксплуатируют пенсионеров
Донетчину активно атакуют, в Херсонской области все больше российских войск – ОВА
Оккупанты выходят на украинские блокпосты в Луганской области, ищут слабые места – Гайдай
Последние новости
18:58
Эксперты рассказали о возможных стратегиях РФ по поставкам газа через "Северный поток-1"
18:54
Немецкая компания уже починила 30 БМП, которые могут обменять на оружие для Украины
18:51
Цены на квартиры в Украине выросли на 10% за три месяца – OLX
18:49
фотоВ Ирландии беженцев из Украины поселят в военном лагере из-за нехватки мест
18:49
видеоПартизаны подожгли завод "Сателлит" в оккупированном Мариуполе – советник мэра
18:43
фотоАвтомобиль лесоводов наехал на мину: 2 погибших, 6 раненых
18:19
Запуск "Азота", который планируют оккупанты, может привести к техногенной катастрофе – Гайдай
18:14
На военный учет – по собственному желанию. Объяснение Генштаба о мобилизации женщин
18:02
В Киеве создадут военное кладбище рядом с Бабьим Яром
17:58
ЕС изучает, возможна ли конфискация активов центробанка РФ в пользу Украины
Все новости...