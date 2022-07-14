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У Херсоні окупанти знищують пам’ятники, на Луганщині – експлуатують пенсіонерів

Олена РощінаЧетвер, 14 липня 2022, 09:57

Росіяни на окупованих територіях України запроваджують свої порядки: про це, зокрема, свідчать звістки з Херсонської та Луганської областей. 

Джерело: дані обласних військових адміністрацій 

Деталі :Херсонщина: на території області тривають бойові дії, внаслідок чого все більше населених пунктів на межі знищення. 

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З кожним днем від вибухів і обстрілів страждають все більше мирних людей, на мінах підривається худоба, знищується вціліла раніше інфраструктура, горять поля з пшеницею та ліси.

Крім того, у Херсоні окупанти почали демонтаж пам’ятника Героям Небесної сотні, також триває знищення монументів героям АТО/ООС.

Луганська область: так званий "уряд ЛНР" прийняв постанову, згідно з якою до робіт тимчасового характеру на нещодавно окупованих територіях допускаються пенсіонери.

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Також окупанти видали "розпорядження" про створення медзакладів: Лисичанська центральна багатопрофільна лікарня, Лисичанська міська психіатрічна лікарня, Лисичанська міська стоматологічна поліклініка, Кремінський онкологічний диспансер, Сєвєродонецька центральна міська багатопрофільна лікарня та інших.

Теми: ХерсонХерсонська областьЛуганська областьокупація
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