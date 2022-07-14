В Херсоне оккупанты уничтожают памятники, в Луганской области - эксплуатируют пенсионеров

Россияне на оккупированных территориях Украины вводят свои порядки: об этом, в частности, свидетельствуют вести из Херсонской и Луганской областей.

Источник: данные областных военных администраций

Детали :Херсонщина: на территории области продолжаются боевые действия, в результате чего все больше населенных пунктов на грани уничтожения.

С каждым днем ​​от взрывов и обстрелов страдают все больше мирных людей, на минах подрывается скот, уничтожается уцелевшая ранее инфраструктура, горят поля с пшеницей и лесами.

Кроме того, в Херсоне оккупанты начали демонтаж памятника Героям Небесной сотни, также продолжается уничтожение монументов героям АТО/ООС.

Луганская область: так называемое "правительство ЛНР" приняло постановление, согласно которому к работам временного характера на недавно оккупированных территориях допускаются пенсионеры.

Также оккупанты выдали "распоряжение" о создании медучреждений: Лисичанская центральная многопрофильная больница, Лисичанская городская психиатрическая больница, Лисичанская городская стоматологическая поликлиника, Кременский онкологический диспансер, Северодонецкая центральная городская многопрофильная больница и другие.