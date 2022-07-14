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Захисники за добу знищили 300 окупантів і 2 ворожі літаки

Ірина БалачукЧетвер, 14 липня 2022, 09:58
Захисники за добу знищили 300 окупантів і 2 ворожі літаки
Фото з Facebook Угруповання Об'єднаних сил

За 141 день загарбницької війни в Україні Росія втратила близько 37 870 військових, 1 667 танків та 219 літаків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.07 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 667 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 852 (+20) од,
  • артилерійських систем – 840 (+1) од,
  • РСЗВ – 247 (+0) од,
  • засобів ППО – 109 (+0) од,
  • літаків – 219 (+2) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),
  • крилатих ракет – 155 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 720 (+16) од,
  • спеціальної техніки – 67 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Теми: Росіявійна
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