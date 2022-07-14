Защитники за сутки уничтожили 300 оккупантов и 2 вражеских самолета

За 141 день захватнической войны в Украине Россия потеряла около 37 870 военных, 1 667 танков и 219 самолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.07 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава – около 37 870 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 667 (+18) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 852 (+20) ед,

артиллерийских систем – 840 (+1) ед,

РСЗО – 247 (+0) ед,

средств ПВО – 109 (+0) ед,

самолетов – 219 (+2) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),

крылатых ракет – 155 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 720 (+16) ед,

специальной техники – 67 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.