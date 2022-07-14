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Защитники за сутки уничтожили 300 оккупантов и 2 вражеских самолета

Ирина БалачукЧетверг, 14 июля 2022, 09:58
Защитники за сутки уничтожили 300 оккупантов и 2 вражеских самолета
Фото с Facebook Группировки Объединенных сил

За 141 день захватнической войны в Украине Россия потеряла около 37 870 военных, 1 667 танков и 219 самолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.07 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 37 870 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 667 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 852 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 840 (+1) ед,
  • РСЗО – 247 (+0) ед,
  • средств ПВО – 109 (+0) ед,
  • самолетов – 219 (+2) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),
  • крылатых ракет – 155 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 720 (+16) ед,
  • специальной техники – 67 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Темы: Росcиявойна
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