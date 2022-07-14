"Не збираюся продавати частину країни за дешевий газ": Санду закликала готуватись до складної зими
Президентка Молдови Мая Санду сказала, що Молдові потрібно готуватися до режиму економії енергоресурсів цієї зими та пояснила ситуацію тим, що "не збирається продавати частину країни" задля дешевшого газу з Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", її заяви в ефірі на Moldova 1 наводить Newsmaker.
Мая Санду сказала, що Молдова підписала контакт з російським "Газпромом" на тих умовах, на яких це тоді можливо було зробити, враховуючи політизовану позицію Москви.
"Я не збираюся продавати частину країни тільки для того, щоб у нас пів року був дешевший газ. Наша країна незалежна, і ми маємо дотримуватися цього. Так, важко усім. І не в останню чергу через те, що ми за цей час не шукали альтернативи, не інвестували в енергетичні проєкти - тому що тоді не були у цьому зацікавлені", - зазначила президентка.
Вона дорікнула опозиційним партіям за критику невигідного контракту, зауваживши, що самі вони не підписали довгостроковий договір з "Газпромом", коли були при владі і "служили Москві, а не своїм громадянам".
"Вони не могли і для нас це неможливо. Тому що немає ринкових умов. Ціна не ринкова, а спекулятивна. Створюються такі обставини, щоб ціни на газ ставали захмарними", - сказала Мая Санду.
Вона зазначила, що зараз увесь світ готується до складної зими і Молдові також варто до цього готуватися й утеплювати домівки. За її словами, уряд розробляє систему підтримки громадян у зв’язку з цим та обговорює з ЄС фінансову підтримку.