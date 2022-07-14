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"Не збираюся продавати частину країни за дешевий газ": Санду закликала готуватись до складної зими

Четвер, 14 липня 2022, 10:58

Президентка Молдови Мая Санду сказала, що Молдові потрібно готуватися до режиму економії енергоресурсів цієї зими та пояснила ситуацію тим, що "не збирається продавати частину країни" задля дешевшого газу з Росії. 

Як повідомляє "Європейська правда", її заяви в ефірі на Moldova 1 наводить Newsmaker.

Мая Санду сказала, що Молдова підписала контакт з російським "Газпромом" на тих умовах, на яких це тоді можливо було зробити, враховуючи політизовану позицію Москви. 

"Я не збираюся продавати частину країни тільки для того, щоб у нас пів року був дешевший газ. Наша країна незалежна, і ми маємо дотримуватися цього. Так, важко усім. І не в останню чергу через те, що ми за цей час не шукали альтернативи, не інвестували в енергетичні проєкти - тому що тоді не були у цьому зацікавлені", - зазначила президентка.

Вона дорікнула опозиційним партіям за критику невигідного контракту, зауваживши, що самі вони не підписали довгостроковий договір з "Газпромом", коли були при владі і "служили Москві, а не своїм громадянам". 

"Вони не могли і для нас це неможливо. Тому що немає ринкових умов. Ціна не ринкова, а спекулятивна. Створюються такі обставини, щоб ціни на газ ставали захмарними", - сказала Мая Санду. 

Вона зазначила, що зараз увесь світ готується до складної зими і Молдові також варто до цього готуватися й утеплювати домівки. За її словами, уряд розробляє систему підтримки громадян у зв’язку з цим та обговорює з ЄС фінансову підтримку. 

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Теми: Молдовагаз
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