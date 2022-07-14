"Не собираюсь продавать часть страны за дешевый газ": Санду призвала готовиться к сложной зиме

Президент Молдовы Майя Санду сказала, что Молдове нужно готовиться к режиму экономии энергоресурсов этой зимой и объяснила ситуацию тем, что "не собирается продавать часть страны" ради более дешевого газа из России.

Как сообщает "Европейская правда", ее заявления в эфире на Moldova 1 приводит Newsmaker.

Мая Санду сказала, что Молдова подписала контакт с российским "Газпромом" на тех условиях, на которых это тогда можно было сделать, учитывая политизированную позицию Москвы.

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"Я не собираюсь продавать часть страны только для того, чтобы у нас пол года был более дешевый газ. Наша страна независима, и мы должны придерживаться этого. Да, тяжело всем. И не в последнюю очередь из-за того, что мы за это время не искали альтернативы, не инвестировали в энергетические проекты - потому что тогда не были в этом заинтересованы", - отметила президент.

Она упрекнула оппозиционные партии за критику невыгодного контракта, заметив, что сами они не подписали долгосрочный договор с "Газпромом", когда были у власти и "служили Москве, а не своим гражданам".

"Они не могли и для нас это невозможно. Потому что нет рыночных условий. Цена не рыночная, а спекулятивная. Создаются такие обстоятельства, чтобы цены на газ становились заоблачными", – сказала Мая Санду.

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Она отметила, что сейчас весь мир готовится к сложной зиме и Молдове также следует к этому готовиться и утеплять дома. По ее словам, правительство разрабатывает систему поддержки граждан в этой связи и обсуждает с ЕС финансовую поддержку.