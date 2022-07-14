Топ-керівники Держпродспоживслужби отримали підозри за "схему" з купівлі ПЗ

Правоохоронці викрили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів масштабну протиправну схему з розкрадання держкоштів на фікції програмного забезпечення.

Джерело: Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань

Деталі: Кіберфахівці СБУ та працівники ДБР викрили керівників Держпродспоживслужби на розтраті майже 2,5 млн грн державних коштів.

Керівництво цієї структури намагалося створити підконтрольне підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно "освоїти" понад 650 млн грн з державного бюджету, виділених на інформатизацію Держпродспоживслужби у 2022 році..

Причетним уже повідомлено про підозри. Серед них – двоє чиновників категорії "А", що належить до вищого корпусу державної служби в Україні:

в.о. голови Держпродспоживслужби;

заступник голови Держпродспоживслужби;

директор фінансового департаменту Держпродспоживслужби;

керівник сектору державних закупівель Держпродспоживслужби;

в.о. директора одного з державних підприємств;

керівник приватної компанії.

За даними слідчих, ці посадовці хотіли створити підконтрольне їм підприємство, головним завданням якого була участь у тендерних процедурах. Для цього вони вступили у змову, залучили інших співучасників, розподілили ролі та узгодили етапи виконання злочину.

Високопосадовці розрахували, що для старту роботи такого підприємства необхідно 2,5 млн грн.

ВІДЕО ДНЯ

Держпродспоживслужба оголосила тендер на закупівлю послуг із розробки бази даних електронного державного реєстру кормових добавок. На це виділили 2,6 млн грн із державного бюджету.

Тендер виграла афілійована з держустановою фірма, хоча у порівнянні з іншими учасниками тендерної процедури дана фірма запропонувала найвищу ціну.

Кіберфахівці СБУ задокументували, що переможець "надав" Держпродспоживслужбі "готовий реєстр" уже через добу після укладання договору. За це з державного бюджету фірма отримала 2 313 000 грн.

Втім ініційована СБУ перевірка показала, що зараз у Держпродспоживслужби відсутня база даних електронного реєстру, а укладання вказаного договору спричинило завдання державі збитків у розмірі 2 313 000 грн.

ДБР також повідолмяє, що керівництво держустанови вигадало оборудку з фіктивною закупівлею програмного забезпечення, аби привласнити собі кошти.

Наприкінці 2021 року програмне забезпечення на майже 2,5 млн грн було замовлено, але фактично ніхто нічого не збирався робити, оскільки аналогічна за функціями програма вже працювала у Держпродспоживслужбі.

Ділки вже встигли підготувати підроблені документи про виконання робіт та перерахували кошти на рахунок підрядника, однак їх викрили, а гроші на рахунку арештували.

Виконувачу обов’язків Держпродспоживслужби, його заступнику, двом керівникам підрозділів, одному колишньому працівнику державної установи та приватному підприємцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Триває досудове розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.