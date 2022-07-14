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Топ-руководители Госпродпотребслужбы получили подозрения за "схему" с покупкой ПО

Елена РощинаЧетверг, 14 июля 2022, 13:05
Схемы в Госпродпотребслужбе, фото СБУ

Правоохранители разоблачили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей масштабную противоправную схему хищения госсредств на фикции программного обеспечения.

Источник: Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований

Детали: Киберспециалисты СБУ и работники ГБР разоблачили руководителей Госпродпотребслужбы на растрате почти 2,5 млн грн государственных средств.

Руководство этой структуры пыталось создать подконтрольное предприятие, которое в течение 2022 года должно было незаконно "освоить" более 650 млн грн из государственного бюджета, выделенных на информатизацию Госпродпотребслужбы в 2022 году.

Причастным уже объявлено о подозрениях. Среди них – два чиновника категории "А", принадлежащих к высшему корпусу государственной службы в Украине:

  • и.о. главы Госпродпотребслужбы;
  • заместитель главы Госпродпотребслужбы;
  • директор финансового департамента Госпродпотребслужбы;
  • руководитель сектора государственных закупок Госпродпотребслужбы;
  • и.о. директора одного из государственных предприятий;
  • руководитель частной компании.

По данным следователей,эти должностные лица хотели создать подконтрольное им предприятие, главной задачей которого было участие в тендерных процедурах. Для этого они вступили в сговор, привлекли других соучастников, распределили роли и согласовали этапы исполнения преступления.

Высокопоставленные чиновники рассчитали, что для старта работы такого предприятия необходимо 2,5 млн грн.

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Госпродпотребслужба объявила тендер на закупку услуг по разработке базы данных электронного государственного реестра кормовых добавок. На это выделили 2,6 млн. грн. из государственного бюджета.

Тендер выиграла аффилированная с госучреждением фирма, хотя по сравнению с другими участниками тендерной процедуры данная фирма предложила самую высокую цену.

Киберспециалисты СБУ задокументировали, что победитель "предоставил" Госпродпотребслужбе "готовый реестр" уже через сутки после заключения договора. За это из государственного бюджета фирма получила 2313000 грн.

Однако инициированная СБУ проверка показала, что сейчас у Госпродпотребслужбы отсутствует база данных электронного реестра, а заключение указанного договора повлекло за собой нанесение государству убытков в размере 2 313 000 грн.

 

ГБР также сообщило, что руководство госучреждения придумало сделку с фиктивной закупкой программного обеспечения, чтобы присвоить себе средства.

 

В конце 2021 года программное обеспечение почти на 2,5 млн грн было заказано, но фактически никто ничего не собирался делать, поскольку аналогичная по функциям программа уже работала в Госпродпотребслужбе.

Дельцы уже успели подготовить поддельные документы о выполнении работ и перечислили средства на счет подрядчика, однако их разоблачили, а деньги на счете арестовали.

Исполняющий обязанности главы Госпродпотребслужбы, его заместитель, двое руководителей подразделений, один бывший работник государственного учреждения и частный предприниматель уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

 
 
 
 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к совершению преступления.

Темы: СБУГБРкриминал
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