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Кулеба закликав створити Спеціальний трибунал для керівництва РФ і назвав 5 його параметрів

"Європейська правда"Четвер, 14 липня 2022, 13:48

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав створити Спеціальний трибунал для притягнення вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

Про це він заявив у виступі на Міжнародній конференції в Гаазі, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Я висловлюся гранично ясно: Україна звинувачує Росію у вчиненні злочину агресії. Разом з іншими державами, організаціями та інституціями ми використаємо всі доступні інструменти, щоб добитися справедливості для тисяч невинних жертв цього злочину, і ми не покладемо рук, допоки винні не будуть притягнуті до відповідальності",— заявив міністр.

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Міністр назвав п’ять основних параметрів, які Україна пропонує покласти в основу майбутнього Спецтрибуналу:

— Спецтрибунал буде базуватися на правилах і підходах, які застосовуються Міжнародним кримінальним судом і викладені в його Римському статуті. Він розслідуватиме та переслідуватиме злочини агресії проти України, вчинені на її території, як це визначено статтею 8 bis Римського статуту.

— Юрисдикція Спецтрибуналу поширюватиметься на всі події з лютого 2014 року, початку збройної агресії Російської Федерації проти України.

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— Спеціальний трибунал матиме юрисдикцію щодо фізичних осіб, які здійснюють ефективний контроль над або безпосередньо керують політичними чи військовими діями держави.

— Офіційний статус підсудного, такий як статус глави держави, чи офіційний статус іншої посадової особи держави, не звільнятиме таку особу від індивідуальної кримінальної відповідальності та не пом'якшуватиме покарання.

— Спеціальний трибунал розглядатиме лише злочини агресії проти України та буде створений як міжнародний спеціальний кримінальний ad hoc трибунал для розгляду збройної агресії Росії проти України.

Кулеба роз’яснив, що у той час як міжнародне кримінальне правосуддя має достатні інструменти для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду, наявні інституції постають перед об’єктивними правовими перешкодами у розслідуванні злочину агресії проти України.

Саме тому необхідне створення Спеціального трибуналу, який буде здатен притягнути до відповідальності керівництво Росії саме за цей злочин.

"Якщо немає відповідних інструментів, які дозволяють нам здійснити правосуддя, ми повернемося до самих витоків міжнародного кримінального правосуддя, щоб їх створити",— наголосив міністр.

Глава МЗС України нагадав, що ініціативу створення Спеціального трибуналу вже підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європейський парламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ, Сейм Литовської Республіки.

Як повідомлялося, міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн очікує, що на розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні, піде багато років.

Наприкінці травня представники групи країн, які працюють над розслідуванням воєнних злочинів Росії в Україні, провели координаційну зустріч в Гаазі на тлі закликів притягнути до відповідальності винних у скоєних звірствах.

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Теми: Кулеба ДмитроРосія
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