Кулеба призвал создать специальный трибунал для руководства РФ и назвал пять его параметров

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал создать Специальный трибунал для привлечения высшего военного и политического руководства Российской Федерации к ответственности за совершенные в Украине преступления.

Об этом он заявил в выступлении на Международной конференции в Гааге, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Я выскажусь предельно ясно: Украина обвиняет Россию в совершении преступления агрессии. Вместе с другими государствами, организациями и институциями мы используем все доступные инструменты, чтобы добиться справедливости для тысяч невинных жертв этого преступления, и мы не сложим руки, пока виновные не будут привлечены к ответственности", - заявил министр.

Министр назвал пять основных параметров, которые Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала:

— Спецтрибунал будет базироваться на правилах и подходах, применяемых Международным уголовным судом и изложенных в его Римском статуте. Он будет расследовать и преследовать преступления агрессии против Украины, совершенные на ее территории, как это определено в статье 8 bis Римского статута.

— Юрисдикция Спецтрибунала будет распространяться на все события с февраля 2014 года, начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

— Специальный трибунал будет иметь юрисдикцию в отношении физических лиц, осуществляющих эффективный контроль или непосредственно управляющих политическими или военными действиями государства.

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— Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание.

— Специальный трибунал будет рассматривать только преступления агрессии против Украины и будет создан как международный уголовный ad hoc трибунал для рассмотрения вооруженной агрессии России против Украины.

Кулеба разъяснил, что в то время как у международного уголовного правосудия есть достаточные инструменты для расследования военных преступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида, имеющиеся институции предстают перед объективными правовыми препятствиями в расследовании преступления агрессии против Украины.

Именно поэтому необходимо создание Специального трибунала, способного привлечь к ответственности руководство России именно за это преступление.

"Если нет соответствующих инструментов, позволяющих нам осуществить правосудие, мы вернемся к самым истокам международного уголовного правосудия, чтобы их создать", - подчеркнул министр.

Глава МИД Украины напомнил, что инициативу создания Специального трибунала уже поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский парламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Сейм Литовской Республики.

Как сообщалось, министр юстиции Германии Марко Бушманн ожидает, что на расследование военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, уйдет много лет.

В конце мая представители группы стран, работающих над расследованием военных преступлений России в Украине, провели координационную встречу в Гааге на фоне призывов привлечь к ответственности виновных в совершенных зверствах.

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